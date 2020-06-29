Владимира Шарана в "Александрии" может заменить бывший тренер киевского "Динамо"

Стало известно, кто может возглавить бронзового призера предыдущего чемпионата Украины "Александрию" вместо Владимира Шарана, под которым шатается стульчик из-за последних неудач. Напомним, перед карантином команда из райцентра Кировоградской области претендовала на путевку в Лигу чемпионов, однако после четырех поражений кряду теперь рискует не попасть даже в квалификацию Лиги Европы.

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Как сообщает "Футбол 24", на посту главного тренера "Александрии" Владимира Шарана может сменить испанец Висенте Гомес – в свое время он работал в структуре "Атлетика" из Бильбао, был ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе киевского "Динамо", а в сезоне 2019/20 несколько месяцев возглавлял донецкий "Олимпик".

Отмечается, что решение о возможной замене Владимира Шарана на Висенте Гомеса может быть принято по окончании нынешнего футбольного сезона.

Владимир Шаран / Фото: AFP

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Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Ранее, комментируя слухи о своей возможной отставке, главный тренер "Александрии" Владимир Шаран заявил: "Я услышал, что после игры с "Десной" сказали, что руководство призадумалось. Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб. Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент".

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Напомним, после воскресного поражения "Динамо" от "Десны" 2:3 эксперты снова заговорили и о возможной отставке главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. "Я хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо", – заявил Виктор Леоненко.

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