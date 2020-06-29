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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Владимира Шарана в "Александрии" может заменить бывший тренер киевского "Динамо"

29 июня, 15:52

Олег Люлька Олег Люлька

По окончании сезона у руля бронзовых призеров прошлого чемпионата не исключено появление испанца Висенте Гомеса

Стало известно, кто может возглавить бронзового призера предыдущего чемпионата Украины "Александрию" вместо Владимира Шарана, под которым шатается стульчик из-за последних неудач. Напомним, перед карантином команда из райцентра Кировоградской области претендовала на путевку в Лигу чемпионов, однако после четырех поражений кряду теперь рискует не попасть даже в квалификацию Лиги Европы.

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Как сообщает "Футбол 24", на посту главного тренера "Александрии" Владимира Шарана может сменить испанец Висенте Гомес – в свое время он работал в структуре "Атлетика" из Бильбао, был ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе киевского "Динамо", а в сезоне 2019/20 несколько месяцев возглавлял донецкий "Олимпик".

Отмечается, что решение о возможной замене Владимира Шарана на Висенте Гомеса может быть принято по окончании нынешнего футбольного сезона.

Владимир Шаран

Владимир Шаран / Фото: AFP

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Висенте Гомес

Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Ранее, комментируя слухи о своей возможной отставке, главный тренер "Александрии" Владимир Шаран заявил: "Я услышал, что после игры с "Десной" сказали, что руководство призадумалось. Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб. Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент".

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Напомним, после воскресного поражения "Динамо" от "Десны" 2:3 эксперты снова заговорили и о возможной отставке главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. "Я хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо", – заявил Виктор Леоненко.

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Смотрите, как на уикенде "Александрия" проиграла "Колосу" 1:2

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Разн.
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Пропущеные 20
Разница 49
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2
ДинамоДинамоДин
28
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4
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58
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Пропущеные 27
Разница 31
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ЗаряЗаряЗар
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Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
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ДеснаДеснаДес
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Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
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АлександрияАлександрияАле
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Пропущеные 50
Разница -20
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Днепр-1Днепр-1Дне
27
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Забитые 34
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Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
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отставка тренер чемпионат Украины Владимир Шаран ФК Александрия Висенте Гомес

Источник: Футбол 24

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