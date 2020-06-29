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Первый тренер чемпионата Украины, уволенный после карантина, сразу нашел новую работу

29 июня, 10:09

Олег Люлька Олег Люлька

Армянин Егише Меликян, недавно покинувший ФК "Львов", вернулся на родину и возглавил команду "Алашкерт"

Первый тренер из чемпионата Украины, которого уволили после коронавирусной паузы, в считанные дни нашел себе новую работу. 40-летний армянин Егише Меликян, покинувший ФК "Львов", стал новым наставником ереванского "Алашкерта".

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Как сообщает пресс-служба "Алашкерта", тренерская смена у них произошла после того, как команда уступила "Ноа" в поединке 25-го тура чемпионата Армении (0:1) и опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице. В "Алашкерте", трижды кряду становившимся чемпионом Армении с 2016 по 2018 годы, считают столь низкую позицию неподобающей для себя.

Напомним, отставка Егише Меликяна из ФК "Львов" произошла чуть более недели назад. После выхода из карантина эта команда сыграла вничью с "Ворсклой", после чего проиграла три матча кряду, оказавшись на грани вылета в Первую лигу – это, вероятно, и стало причиной, по которой контракт "Львова" и Меликяна не был продлен.

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Как мы писали ранее, на посту главного тренера "Львова" Егише Меликяна сменил 45-летний грузин Георгий Цецадзе. В первом матче под его руководством "Львов" сыграл вничью с "Карпатами" 1:1.

Смотрите обзор последнего матча Меликяна у руля "Львова"

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чемпионат Украины чемпионат Армении ФК Львов Егише Меликян Алашкерт

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