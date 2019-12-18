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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Во "слепой" дает: выжившие фавориты Кубка Украины сойдутся между собой уже в 1/4 финала

18 декабря, 14:36

А единственный представитель Второй лиги "Альянс" примет шестую команду Премьер-лиги "Мариуполь"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня, 18 декабря, в доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. До этого этапа турнира несколько неожиданно добрались команды из трех разных лиг. Пять клубов из Премьер-лиги: "Динамо", которое выбило из розыгрыша "Шахтер", "Десна", "Александрия", "Мариуполь" и "Ворскла". Два представителя Первой лиги – "Ингулец" и "Минай", а также один участник из Второй лиги – "Альянс".

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Волей слепого жребия на этой стадии друг против друга сыграют фавориты киевское "Динамо" и "Александрия", которые на прошлой недели вылетели из Лиги Европы на групповом этапе. Остальные пары выглядят так:

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1/4 финала Кубка Украины
"Динамо" Киев – "Александрия"
"Минай" – "Ингулец"
"Альянс" – "Мариуполь"
"Десна" – "Ворскла"

По регламенту, на стадии 1/4 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет определена по результатам одного матча. Четвертьфинальные поединки Кубка Украины предположительно пройдут в начале марта 2020 года, а финал состоится 13 мая в Тернополе.

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Ранее мы сообщали, что "Динамо" наказано за поведение болельщиков в матче с "Шахтером". Согласно решению дисциплинарного органа, на "Динамо" наложен штраф в размере 179 тысяч гривен за использование болельщиками "бело-синих" пиротехнических средств во время матча с "Шахтером" 30 октября.

Смотрите обзор матча "Александрия" — "Динамо" Киев – 0:2

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Мариуполь Динамо Киев ФК Мариуполь Кубок Украины Ворскла Полтава Александрия Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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