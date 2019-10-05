"Ворскла" – "Мариуполь": обзор крутой развязки матча чемпионата Украины

Ворскла - Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В первом матче 10-го тура чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве поделила очки с "Мариуполем". На 57-й минуте Чоботенко открыл счет ударом головой после навеса с углового в исполнении Чурко. А уже Васин сравнял счет на третьей компенсированной минуте после прострела Баенко.

Смотрите обзор матча "Ворскла" – "Мариуполь":

Голы: 0:1 – 57 Чоботенко, 1:1 – 90 Васин.

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"Ворскла" – Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Артур (Васин, 73), Габелок, Петрович (Стрижак, 46), Пердута, Луизао, Сапай (Якубу, 68), Коломоец.

"Мариуполь" – Гальчук, Яворский (Дава, 81), Чоботенко, Кирюханцев, Корниенко, Танковский, Федорчук (Чех, 69), Чурко (Топалов, 78), Мишнев, Вакула, Быков.

Предупреждения: Вакула (10), Петрович (24), Яворский (30), Сапай (37), Танковский (45), Федорчук (53), Быков (55), Пердута (64).

Напомним, что в предыдущем туре "Шахтер" разгромил полтавчан со счетом 4:0. Додо – заработал пенальти, с которого свой дебютный гол за "Шахтер" забил Коноплянка. Отметился в этом поединке первым своим мячом за "горняков" и 20-летний чемпион мира среди молодежи – центрбек Валерий Бондарь.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Ворскла" (4:0)

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