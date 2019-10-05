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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ворскла" – "Мариуполь": обзор крутой развязки матча чемпионата Украины

5 октября, 16:44

Гости спаслись от поражения на последних минутах

Ворскла - Мариуполь

Ворскла - Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В первом матче 10-го тура чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве поделила очки с "Мариуполем". На 57-й минуте Чоботенко открыл счет ударом головой после навеса с углового в исполнении Чурко. А уже Васин сравнял счет на третьей компенсированной минуте после прострела Баенко.

Смотрите обзор матча "Ворскла" – "Мариуполь":

Голы: 0:1 – 57 Чоботенко, 1:1 – 90 Васин.

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"Ворскла" – Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Артур (Васин, 73), Габелок, Петрович (Стрижак, 46), Пердута, Луизао, Сапай (Якубу, 68), Коломоец.

"Мариуполь" – Гальчук, Яворский (Дава, 81), Чоботенко, Кирюханцев, Корниенко, Танковский, Федорчук (Чех, 69), Чурко (Топалов, 78), Мишнев, Вакула, Быков.

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Предупреждения: Вакула (10), Петрович (24), Яворский (30), Сапай (37), Танковский (45), Федорчук (53), Быков (55), Пердута (64).

Напомним, что в предыдущем туре "Шахтер" разгромил полтавчан со счетом 4:0. Додо – заработал пенальти, с которого свой дебютный гол за "Шахтер" забил Коноплянка. Отметился в этом поединке первым своим мячом за "горняков" и 20-летний чемпион мира среди молодежи – центрбек Валерий Бондарь.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Ворскла" (4:0)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
9
5
2
2
13
4
9
17
Забитые 13
Пропущеные 4
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ДинамоДинамоДин
9
5
2
2
18
7
11
17
Забитые 18
Пропущеные 7
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В П Н
4
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
5
ЗаряЗаряЗар
9
4
3
2
17
10
7
15
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П Н В
6
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
9
3
2
4
10
11
-1
11
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В П
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
9
1
2
6
5
19
-14
5
Забитые 5
Пропущеные 19
Разница -14
Результаты последних матчей: П В Н П Н

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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