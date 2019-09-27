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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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За "Шахтер" перед ЛЧ забивают Коноплянка и чемпион мира: видео и самые яркие фото матча с "Ворсклой"

27 сентября, 22:01

В преддверии поединка Лиги чемпионов с "Аталантой" у дончан - парад дебютных голов и необычный состав

Коноплянка и Бондарь в объятиях партнеров

Коноплянка и Бондарь в объятиях партнеров / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед первым выездным матчем нынешней Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты", который состоится в следующий вторник, "Шахтер" в Харькове размялся на "кошечках", в роли которых выступили футболисты "Ворсклы". "Горняки" разгромили полтавчан со счетом 4:0.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Ворскла" (4:0)

Отметим, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал немного отдохнуть своему лидеру Марлосу, выпустив его лишь на последние полчаса матча с "Ворсклой". Попутно коуч дончан, возможно, хоть немного, да запутал тренера "Аталанты", выпустив с первых минут редко играющих за "горняков" Додо (на позиции правого защитника) и Дентиньо (в качестве нападающего).

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Один из этих игроков – Додо – заработал пенальти, с которого свой дебютный гол за "Шахтер" забил Коноплянка. Отметился в этом поединке первым своим мячом за "горняков" и 20-летний чемпион мира среди молодежи – центрбек Валерий Бондарь.

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Смотрите самые яркие фото матча "Шахтер" – "Ворскла"

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Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер – Ворскла – 4:0
Голы: Бондарь (32), Коноплянка (50 пен), Алан Патрик (72), Мораес (78)
Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68) – Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка – Дентиньо (Мораес, 71)
Ворскла: Ткаченко – Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай – Сакив, Габелок – Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60) – Хебай (Васин, 64)
Предупреждения: Артур, Баенко

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
4
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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