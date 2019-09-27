За "Шахтер" перед ЛЧ забивают Коноплянка и чемпион мира: видео и самые яркие фото матча с "Ворсклой"

В преддверии поединка Лиги чемпионов с "Аталантой" у дончан - парад дебютных голов и необычный состав

Коноплянка и Бондарь в объятиях партнеров / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед первым выездным матчем нынешней Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты", который состоится в следующий вторник, "Шахтер" в Харькове размялся на "кошечках", в роли которых выступили футболисты "Ворсклы". "Горняки" разгромили полтавчан со счетом 4:0.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Ворскла" (4:0)

Отметим, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал немного отдохнуть своему лидеру Марлосу, выпустив его лишь на последние полчаса матча с "Ворсклой". Попутно коуч дончан, возможно, хоть немного, да запутал тренера "Аталанты", выпустив с первых минут редко играющих за "горняков" Додо (на позиции правого защитника) и Дентиньо (в качестве нападающего).

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Один из этих игроков – Додо – заработал пенальти, с которого свой дебютный гол за "Шахтер" забил Коноплянка. Отметился в этом поединке первым своим мячом за "горняков" и 20-летний чемпион мира среди молодежи – центрбек Валерий Бондарь.

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Смотрите самые яркие фото матча "Шахтер" – "Ворскла"

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Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер – Ворскла – 4:0

Голы: Бондарь (32), Коноплянка (50 пен), Алан Патрик (72), Мораес (78)

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68) – Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка – Дентиньо (Мораес, 71)

Ворскла: Ткаченко – Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай – Сакив, Габелок – Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60) – Хебай (Васин, 64)

Предупреждения: Артур, Баенко

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