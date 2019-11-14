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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ворскла" отправила в отставку главного тренера

14 ноября, 17:44

Виталий Косовский будет работать в структуре клуба

Виталий Косовский

Виталий Косовский / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Главный тренер Виталий Косовский уволен с поста полтавской "Ворсклы", об этом сообщает официальный сайт клуба.

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О решении стало известно после тренировки команды. Когда назначат нового тренера клуб сообщит в ближайшее время.

Косовский пришел в "Ворсклу" в январе 2019-го, возглавив команду U-21. В конце марта стал исполняющим обязанности главного тренера первой команды, полноценным тренером был назначен со старта сезона 2019/20.

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Вице-президент полтавчан Олег Лысак и тренер Виталий Косовский

Вице-президент полтавчан Олег Лысак и тренер Виталий Косовский / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Последним матчем под руководство тренера был проигрыш от "Львова".

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С 46-летним специалистом полтавчане выиграли шесть матчей, шесть раз сыграли вничью и одержали 14 поражений. Сейчас "Ворскла" занимает последнее место в чемпионате Украины. В следующем туре "Ворскла" 23 ноября встретится с СК "Днепр-1".

Ранее мы писали, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском сканале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

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чемпионат Украины Ворскла Полтава Виталий Косовский

Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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