"Ворскла" подписала воспитанника "Барселоны": игрок выигрывал Юношескую лигу УЕФА

Хуан Мануэль Гарсия Рэй / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Воспитанник "Барселоны" Хуан Мануэль Гарсия Рей продолжит карьеру в "Ворскле". Ранее букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки.

Футболисту, который оформил свои отношения с "Ворсклой", 22 года. Цвета полтавского клуба испанец будет защищать в футболке с номером "3". Срок контракта рассчитан на два года.

Хуан Мануэль – воспитанник каталонской "Барселоны", капитан команды нескольких возрастных групп одного из лучших клубов мира, обладатель Кубка Юношеской Лиги УЕФА сезона 2013-2014. Входит в список ТОП-60 самых талантливых игроков своего возраста в Старом Свете.

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Предыдущим клубом звездного новобранца "Ворсклы" был титулованный английский "Ливерпуль", где Хуан Мануэль был одним из лидеров команды U-23.

Ранее участник Лиги Европы минимально одолел соперника. "Александрия" минимально обыграла "Ворсклу".

Также мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в пяти стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже "Динамо" стартовало в чемпионатах Украины лишь дважды - в сезоне 2013/14 при Блохине и в сезоне 2007/08 при Демьяненко.

В последний раз "Динамо" побеждало более месяца назад:

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