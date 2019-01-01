Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Ворскла" подписала воспитанника "Барселоны": игрок выигрывал Юношескую лигу УЕФА

5 сентября, 17:25

Хуан Мануэль Гарсия перебрался в Украину

Хуан Мануэль Гарсия Рэй

Хуан Мануэль Гарсия Рэй / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Воспитанник "Барселоны" Хуан Мануэль Гарсия Рей продолжит карьеру в "Ворскле". Ранее букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки.

Футболисту, который оформил свои отношения с "Ворсклой", 22 года. Цвета полтавского клуба испанец будет защищать в футболке с номером "3". Срок контракта рассчитан на два года.

Хуан Мануэль – воспитанник каталонской "Барселоны", капитан команды нескольких возрастных групп одного из лучших клубов мира, обладатель Кубка Юношеской Лиги УЕФА сезона 2013-2014. Входит в список ТОП-60 самых талантливых игроков своего возраста в Старом Свете.

Реклама

Предыдущим клубом звездного новобранца "Ворсклы" был титулованный английский "Ливерпуль", где Хуан Мануэль был одним из лидеров команды U-23.

В тренде
Экс-министр объяснила, в чем опасность обмена Цемаха

Ранее участник Лиги Европы минимально одолел соперника. "Александрия" минимально обыграла "Ворсклу".

Также мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в пяти стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже "Динамо" стартовало в чемпионатах Украины лишь дважды - в сезоне 2013/14 при Блохине и в сезоне 2007/08 при Демьяненко.

В последний раз "Динамо" побеждало более месяца назад:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Барселона чемпионат Украины Ворскла Полтава

Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины "Олимпик" – "Шахтер"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...