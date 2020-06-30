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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Все идет к исчезновению: "Карпаты" за день покинули два игрока

30 июня, 21:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Львовский клуб пока ни разу не сыграл в чемпионате Украины после завершения карантина

Знаменитые львовские "Карпаты" близки к исчезновению с футбольной карты Украины. На такие мысли наталкивают последние новости из стана команды. Как мы ранее писали, "Карпаты" из-за финансовых проблем не смогли поехать на матч с "Мариуполем". Перед этим поединок был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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Сегодня стало известно, что матч "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится. Премьер-лига предупредила львовян: согласно регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин клуб автоматически будет исключен из соревнований.

А затем уже "Карпаты" на официальном сайте сообщили, что команду покинул 21-летний защитник Владислав Дубинчак. Игрок киевского "Динамо" усилил "зелено-белых" в начале июля 2019-го на правах годичной аренды. За это время Дубинчак провел за "львов" 19 матчей в УПЛ и один поединок в Кубке Украины. Также сегодня "Карпаты" покинул Василий Прийма.

Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

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Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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чемпионат Украины Карпаты Львов Василий Прийма Владислав Дубинчак

Источник: Сегодня|Спорт

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