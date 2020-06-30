Все идет к исчезновению: "Карпаты" за день покинули два игрока

Львовский клуб пока ни разу не сыграл в чемпионате Украины после завершения карантина

Знаменитые львовские "Карпаты" близки к исчезновению с футбольной карты Украины. На такие мысли наталкивают последние новости из стана команды. Как мы ранее писали, "Карпаты" из-за финансовых проблем не смогли поехать на матч с "Мариуполем". Перед этим поединок был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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Сегодня стало известно, что матч "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится. Премьер-лига предупредила львовян: согласно регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин клуб автоматически будет исключен из соревнований.

А затем уже "Карпаты" на официальном сайте сообщили, что команду покинул 21-летний защитник Владислав Дубинчак. Игрок киевского "Динамо" усилил "зелено-белых" в начале июля 2019-го на правах годичной аренды. За это время Дубинчак провел за "львов" 19 матчей в УПЛ и один поединок в Кубке Украины. Также сегодня "Карпаты" покинул Василий Прийма.

Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

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