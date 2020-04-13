Потребовалось 10 попыток: Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже звезды тенниса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял вызов от знаменитого теннисиста Новака Джоковича и его жены Елены и поучаствовал в необычном челлендже. Компанию легендарному футболисту составил его средний сын Кристиан. Им нужно было повторить акробатическую позу: один лежит спиной на полу, а второй должен встать ему на ноги и продержаться некоторое время.
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"Новак и Елена Джокович, спасибо за номинацию, ребята. Нам понадобилось всего десять раз, чтобы сделать это правильно. Всем счастливой Пасхи", – написал Шева под видео.
Видео трюка от семейства Джоковича:
Также Шевченко передал эстафету легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко, своим бывшим одноклубникам по "Милану" Кака, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, игроку "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, а также голливудскому актеру Марку Уолбергу.
Ранее Андрей Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусом. "Мы ни в коем случае не должны допустить такой ситуации, как в Италии", – говорил тренер сборной Украины.
Кстати, недавно состоялась годовщина последнего года Шевченко в чемпионате Италии: 14 лет назад форвард "Милана" огорчил "Фиорентину". После этого Шевченко провел еще 22 сухих матча в Серии А.
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