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Выборы президента Премьер-лиги с одним кандидатом перенесли на конец мая

24 апреля, 15:59

Александр Трикиша

На пост главы Премьер-лиги претендует только Александр Шевченко

Выборы президента украинской Премьер-лиги перенесены на 25 мая. Такое решение приняла Дирекция УПЛ основываясь на постановлении Кабинета министров Украины о продлении карантина, сообщается на официальном сайте организации. Напомним, что на пост президента украинской Премьер-лиги претендует только один кандидат – Александр Шевченко. Бывший глава организации швейцарец Томас Гримм не собирается баллотироваться на второй срок. Его контракт с Премьер-лигой истек 5 апреля.

Интересно, что ранее единственный кандидат на кресло УПЛ попросил перенести выборы, чтобы позволить другим кандидатам подать свои заявки. Как мы писали ранее, на пост президента Премьер-лиги Украины выдвинули "испанца", который устроил переход Лунина в "Реал". Кандидатуру Олега Смалийчука на должность босса УПЛ предложил его бывший клуб – львовские "Карпаты".

Правда, на официальном сайте Премьер-лиги нет информации о продлении срока подачи заявок для участия в выборах главы УПЛ. Изначально выборы сменщика Гримма быи запланированы на 7 апреля, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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В Украине Томас Гримм работал с 2018 года. Однако многие клубы не довольны результатами его работы и даже заявляли, что не хотя выплачивать ему зарплату в 2020 году. На данный момент взносы на оплату его услуг сделаны лишь до конца 2019 года.

Швейцарцу ставят в вину, что он так и не смог организовать единый телепул. Сам он рассказывал, что провел много переговоров с пятью клубами-отказниками, однако так и не сумел переубедить их собственников.

Смотрите, как играет чемпион Украины "Шахтер":

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Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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