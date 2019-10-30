"Я думал, что это – все": самый дорогой легионер "Динамо" едва не закончил с футболом

Беньямин Вербич / Фото: AFP

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Самый дорогой легионер в нынешнем составе киевского "Динамо" Беньямин Вербич, которого Transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро, рассказал, что едва не закончил с футболом. Признание словенского вингера киевлян прозвучало перед матчем с "Шахтером" в 1/8 Кубка Украины: смотреть онлайн "Динамо" – "Шахтер" трансляция матча 30 октября.

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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На вопрос, насколько серьезными были проблемы с голеностопом в конце прошлого сезона, словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал: "Когда получил ту травму, сначала вообще не знал, что делать. В начале мая перенес оперативное вмешательство, которое, к счастью, оказалось удачным. Через некоторое время я начал восстановление и проходил реабилитационные процедуры. Во время терапии находился в Словении".

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Через две недели вернулся в Киев и начал делать упражнения под наблюдением клубных врачей и понемногу входить в тренировочный режим. Вроде все было хорошо, но когда поехал на сбор с командой, вновь почувствовал дискомфорт. Врачи ничего не находили, говорили, что все должно быть хорошо, – добавил Беньямин Вербич. – Я был в отчаянии, даже звонил специалистам в Словению и Сербию, но никто не знал, что мне посоветовать. Говорили, что так и должно быть, просто нужно привыкнуть. Я думал, что это все, больше не смогу играть в футбол. Эти полгода были черным периодом для меня"

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"Но, к счастью, благодаря напряженной работе все прошло, но, повторюсь, психологически для меня это было очень непросто, хотелось как можно скорее вернуться на поле. Словом, с ужасом вспоминаю те дни", – заключил Беньямин Вербич в интервью клубному журналу "Динамо".

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