Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Я думал, что это – все": самый дорогой легионер "Динамо" едва не закончил с футболом

30 октября, 12:05

Словенский вингер вице-чемпионов Украины рассказал о черном периоде в своей карьере

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: AFP

Реклама

Самый дорогой легионер в нынешнем составе киевского "Динамо" Беньямин Вербич, которого Transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро, рассказал, что едва не закончил с футболом. Признание словенского вингера киевлян прозвучало перед матчем с "Шахтером" в 1/8 Кубка Украины: смотреть онлайн "Динамо" – "Шахтер" трансляция матча 30 октября.

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Читайте также: Семь интриг кубкового матча "Динамо" – "Шахтар": от юбилея Михайличенко до серии пенальти

На вопрос, насколько серьезными были проблемы с голеностопом в конце прошлого сезона, словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал: "Когда получил ту травму, сначала вообще не знал, что делать. В начале мая перенес оперативное вмешательство, которое, к счастью, оказалось удачным. Через некоторое время я начал восстановление и проходил реабилитационные процедуры. Во время терапии находился в Словении".

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Через две недели вернулся в Киев и начал делать упражнения под наблюдением клубных врачей и понемногу входить в тренировочный режим. Вроде все было хорошо, но когда поехал на сбор с командой, вновь почувствовал дискомфорт. Врачи ничего не находили, говорили, что все должно быть хорошо, – добавил Беньямин Вербич. – Я был в отчаянии, даже звонил специалистам в Словению и Сербию, но никто не знал, что мне посоветовать. Говорили, что так и должно быть, просто нужно привыкнуть. Я думал, что это все, больше не смогу играть в футбол. Эти полгода были черным периодом для меня"

Читайте также: Защитник "Динамо" рассказал, на какие деньги купил квартиру в центре Киева

"Но, к счастью, благодаря напряженной работе все прошло, но, повторюсь, психологически для меня это было очень непросто, хотелось как можно скорее вернуться на поле. Словом, с ужасом вспоминаю те дни", – заключил Беньямин Вербич в интервью клубному журналу "Динамо".

Смотрите, как Вербич забивает за "Динамо"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

травма чемпионат Украины Динамо Киев легионер Беньямин Вербич

Источник: Dynamo.kiev.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Суркис дает добро: в
Суркис дает добро: в "Динамо" придут новые легионеры имени КрасниковаЧУ по футболу
"Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя": Маркевич высказался о матче "Шахтера" с ЗагребомЛига чемпионов
"Карпаты" отбирают очки у "Динамо" в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" обыгрывает "Александрию" и выходит на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...