"Я не понял, в чем дело": Михайличенко – о расизме ультрас "Динамо" и шансах на "золото" после 0:1 от "Шахтера"

Луиш Каштру и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды в воскресном матче с "Шахтером", расистские оскорбления ультрас киевлян в адрес Тайсона и Дентиньо, а также ответил на вопрос, умерла ли золотая интрига в чемпионате Украины.

Отметим, что за весь поединок в Харькове "Динамо" не нанесло в створ ворот "Шахтера" ни одного удара, а после проигрыша отстает от "горняков" в УПЛ уже на 13 очков.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

"Я буду говорить о своей команде, – сказал после поражения от "горняков" Алексей Михайличенко. – Игра действительно была эмоциональная. На мой взгляд, мы не смогли показать тот футбол, который хотели, в силу определенных обстоятельств, в частности, кадровых проблем. Нельзя не учесть (это не оправдание, а констатация факта), что это седьмая наша игра за три недели. Это многовато. И при таком графике сутки на отдых – это большое преимущество ("Шахтер" в еврокубках играл на день раньше "Динамо", – Ред)".

"Но дело даже не в этом. Если мы сделали две замены по мышечным травмам, то понятно, что ребята работали на пределе, – добавил Алексей Михайличенко. – И даже по такой игре при счете 0:0 нами были созданы хорошие предпосылки к тому, чтобы вести в счете, но этого не случилось. И за это мы были наказаны. К сожалению, все попытки отыграться ни к чему не привели. Во втором тайме мы, конечно же, рисковали. И у "Шахтера" были прекрасные поводы для контратак, которые они умеют делать. Но все, что я могу сказать, мы до конца бились за результат".

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Напомним, в результате проявлений расизма со стороны ультрас "Динамо" судья "классико" был вынужден на пять минут увести команды с поля – такое случилось впервые в истории чемпионата Украины!

- Вы понимали, что игра может и не закончиться?, – вопрос Михайличенко.

- Я абсолютно не понял, в чем дело. Честно говоря, когда сосредотачиваешься на игре, все остальное не слышишь. Я не могу что-то комментировать.

- Было чувство, что матч может не продолжиться?

- Честно говоря, даже не думалось и не верилось.

- Борьба за золотые медали динамовцами уже проиграна?

- Стандартный вопрос, и на него будет стандартный ответ. Пока у нас есть шансы, мы будем бороться. А почему бы и нет? А сегодняшний матч был больше, чем просто матч за три очка. Все поединки "Динамо" с "Шахтером" – это другая категория игр, – заявил Алексей Михайличенко.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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