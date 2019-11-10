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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Я не понял, в чем дело": Михайличенко – о расизме ультрас "Динамо" и шансах на "золото" после 0:1 от "Шахтера"

10 ноября, 20:50

Тренер киевлян прокомментировал поражение, отбросившее "Динамо" на расстояние в 13 очков от "Шахтера"

Луиш Каштру и Алексей Михайличенко

Луиш Каштру и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды в воскресном матче с "Шахтером", расистские оскорбления ультрас киевлян в адрес Тайсона и Дентиньо, а также ответил на вопрос, умерла ли золотая интрига в чемпионате Украины.

Отметим, что за весь поединок в Харькове "Динамо" не нанесло в створ ворот "Шахтера" ни одного удара, а после проигрыша отстает от "горняков" в УПЛ уже на 13 очков.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

"Я буду говорить о своей команде, – сказал после поражения от "горняков" Алексей Михайличенко. – Игра действительно была эмоциональная. На мой взгляд, мы не смогли показать тот футбол, который хотели, в силу определенных обстоятельств, в частности, кадровых проблем. Нельзя не учесть (это не оправдание, а констатация факта), что это седьмая наша игра за три недели. Это многовато. И при таком графике сутки на отдых – это большое преимущество ("Шахтер" в еврокубках играл на день раньше "Динамо",Ред)".

"Но дело даже не в этом. Если мы сделали две замены по мышечным травмам, то понятно, что ребята работали на пределе, – добавил Алексей Михайличенко. – И даже по такой игре при счете 0:0 нами были созданы хорошие предпосылки к тому, чтобы вести в счете, но этого не случилось. И за это мы были наказаны. К сожалению, все попытки отыграться ни к чему не привели. Во втором тайме мы, конечно же, рисковали. И у "Шахтера" были прекрасные поводы для контратак, которые они умеют делать. Но все, что я могу сказать, мы до конца бились за результат".

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Напомним, в результате проявлений расизма со стороны ультрас "Динамо" судья "классико" был вынужден на пять минут увести команды с поля – такое случилось впервые в истории чемпионата Украины!

- Вы понимали, что игра может и не закончиться?, – вопрос Михайличенко.
- Я абсолютно не понял, в чем дело. Честно говоря, когда сосредотачиваешься на игре, все остальное не слышишь. Я не могу что-то комментировать.

- Было чувство, что матч может не продолжиться?
- Честно говоря, даже не думалось и не верилось.

- Борьба за золотые медали динамовцами уже проиграна?
- Стандартный вопрос, и на него будет стандартный ответ. Пока у нас есть шансы, мы будем бороться. А почему бы и нет? А сегодняшний матч был больше, чем просто матч за три очка. Все поединки "Динамо" с "Шахтером" – это другая категория игр, – заявил Алексей Михайличенко.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
13
1
0
40
6
34
40
Забитые 40
Пропущеные 6
Разница 34
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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расизм чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Алексей Михайличенко

Источники: Dynamo.kiev.ua , Канал Футбол

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