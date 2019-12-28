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"Забьешь два – спрашивают, почему не забил три": Беседин рассказал о критике болельщиков

28 декабря, 09:19

Форвард киевлян не обращает внимания на высказывания

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Форвард "Динамо" Артем Беседин в интервью клубному изданию рассказал о критике со стороны болельщиков.

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"Критика и давление есть всегда. Даже когда хорошо играешь и забиваешь мячи, все равно есть претензии, ведь всегда можно забить больше. Забьешь два — спрашивают, почему не забил три. Это работа специалистов и экспертов — критиковать. Если честно, я не обращаю на это особого внимания. Просто не понимаю, почему, когда я мало играл после травмы и не забивал, — критиковали, а когда начал забивать, чуть ли не на руках носят. Это неправильно", – отметил игрок.

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"Если сбор команды был вечером, приезжал на базу утром и дополнительно занимался с тренером. Я понимал, что много пропустил, не выступаю за сборную, поэтому, конечно, хотелось туда вернуться и как можно больше забивать за клуб, ведь видел, что команда играет на хорошем уровне. Для этого приходилось трудиться, что продолжаю делать и сейчас. Теперь я лучший бомбардир команды, но хочется не сбавлять обороты и забить еще больше! Совершенству нет предела, главное — не уменьшать требований к себе".

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как Беседин забивает за "Динамо":

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Беседин

Источник: Dynamo.kiev.ua

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