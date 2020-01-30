Закулисье турецкого сбора: приколы Коноплянки, секреты "горняцкого" торта и содержимое сумки доктора

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Донецкий "Шахтер" вернулся в Украину после первого сбора в Турции. "Горняки" получат два выходных, после чего 2 февраля чемпион Премьер-лиги отправится обратно в Белек, где пройдет второй сбор, который продлится до 9 февраля. Ранее мы писали, что тренер "Шахтера" Каштру подвел первые итоги.

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Тем временем можно заглянуть за кулисы первого турецкого сбора дончан. Можно последить, как ведет себя у кромки поля во время спаррингов ассистент Луиша Каштру Дарио Срна. Что в сумке у клубного доктора "горняков" и почему сумок аж две. Как отмечают день рождения в "Шахтере" и что специально кладут внутрь праздничного торта. За что Коноплянка травил Марлоса и игроков своей команды. И кто в итоге победил в матче тренеров.

Напомним, что в последний день сбора "Шахтер" с травмой самого дорогого игрока и голом со скамейки обыграл чешский "Словацко". Напомним, победный гол "горняков" в ворота чехов сразу после выхода на замену забил Виктор Коваленко.

"На первый сбор были запланированы определенные цели – например, посмотреть на новых игроков. Это удалось благодаря вчерашнему и предыдущим матчам, – заявил Луиш Каштру. – В сегодняшнем матче преследовали совсем другие цели. Вчера следили индивидуально за игроками. Сегодня смотрели на коллективную игру. Важно было активно реагировать на потерю мяча, это удалось. Была цель – отличная работа оборонительного блока, правильный контроль от линии обороны. Нужно было доминировать в игре – это тоже удалось".

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