Заруба "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ: стала известна дата "украинского класико" в чемпионате

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины 2019/20. Стало известно, что "Шахтер" и "Динамо", встретятся в матче 14-го тура УПЛ 10 ноября в Харькове. Ранее мы писали, что Беседина признали лучшим игроком 10-го тура УПЛ.
13-й тур
2 ноября (суббота)
14:00. "Ворскла" – "Десна"
14:00. "Карпаты" – "Шахтер"
3 ноября (воскресенье)
14:00. "Александрия" – "Мариуполь"
14:00. "Днепр-1" – "Заря"
17:00. "Динамо" – "Львов"
19:30. "Колос" – "Олимпик"
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14-й тур
9 ноября (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Карпаты"
14:00. "Десна" – "Днепр-1"
17:00. "Львов" – "Ворскла"
10 ноября (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Колос"
17:00. "Шахтер" – "Динамо"
19:30. "Олимпик" – "Александрия"
Напомним, сразу 9 игроков "Шахтера" в эти дни находятся в расположении сборной Украины по футболу. Накануне в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020. Перед матчами с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября) главный тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити".
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