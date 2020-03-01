Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Заря" обыграла "Олимпик" и обошла "Динамо" в борьбе за второе место чемпионата Украины

1 марта, 16:00

Единственный мяч в матче в Запорожье забили не без курьеза на 77-й минуте

20-й тур украинской Премьер-лиги принес несколько неожиданную смену на второй позиции. Как мы сообщали, в пятницу "Динамо" в гостях проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от Владислава Супряги. А в воскресенье своим шансом потеснить киевлян со второго места воспользовалась "Заря".

Луганчане добыли непростую победу на домашнем поле, в Запорожье, над донецким "Олимпиком". Единственный мяч влетел в ворота на 77-й минуте. Нападающий "Зари" Владислав Кабаев оказался в нужное время в нужном месте после розыгрыша углового и вонзил мяч в сетку. Защитник неудачно подставил голову под мяч – и тот прилетел к "одинокому" форварду – 1:0. Смотрите видео гола.

Реклама

Подопечные испанского тренера Висенте Гомеса могли сравнять счет и даже забить раньше "Зари", но на последнем рубеже отлично действовал бывший вратарь "Олимпика" Заури Махарадзе. А уже в добавленное время парням Виктора Скрипника просто повезло: мяч попал в штангу, а добить его гости не смогли.

В 17:00 в Полтаве начнется последний матч тура. Наш сайт ведет онлайн матча "Ворскла" – "Шахтер".

В тренде
"Лион" поставил Роналду и "Ювентус" на колени: обзор матча Лиги чемпионов

Эта победа, вторая в двух турах после зимней паузы, позволила "Заре" подняться на второе место, обойдя "Динамо"! У луганчан теперь 40 очков, у киевлян осталось 39.

Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как неделю назад "Заря" обыграла в гостях "Мариуполь"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье футбол чемпионат Украины Заря Луганск премьер-лига Олимпик Донецк Славутич Арена

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в ХарьковеЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Мы не смогли достаточно давить на "Шахтер": тренер "Бенфики" разочарован игрой после счета 3:1Футбол
Так над
Так над "Динамо" издевались только раз в истории: хет-трик Супряги – всего второй в ворота киевлянЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...