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"Заря" победила "Десну" с удалением и пенальти: видео голов скандального матча в Чернигове

22 июня, 00:17

Олег Люлька Олег Люлька

Луганская команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов и обвиняет судей в двойных стандартах

"Заря" сохранила шансы на второе место в чемпионате Украины и путевку в квалификацию Лиги чемпионов после того, как в матче 27-го тура Премьер-лиги обыграла в Чернигове "Десну" со счетом 2:1. Концовка поединка получилась скандальной. За игру рукой у "Зари" был удален Чеберко, при этом судья назначил пенальти, с которого "Десна" и забила мяч престижа. В луганской команде назвали такое судейство несправедливым.

"Победа над "Десной" очень важная, мы настраивались только на такой исход. Могу сказать одно: тяжело, когда играешь против всех, когда двойные стандарты у нас. С "Динамо" нам такие пенальти не ставят в первом тайме", – отметил полузащитник луганчан Владлен Юрченко

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Обзор матча Десна – Заря (1:2)

Десна – Заря – 1:2
Голы: Фаворов, 90+8 (пен.) – Кочергин, 6, Михайличенко, 55
Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой (Тотовицкий, 46) – Огиря – Калитвинцев (Тамм, 46), Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 71), Картушов (Кузик, 85) – Филиппов (Хлебас, 78)
Заря: Махарадзе (Василь, 77) – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня (Лунев, 27) – Кочергин, Юрченко, Хомченовский – Кабаев (Перович, 89), Громов
Предупреждения: Мостовой, Имереков, Гитченко, Хлебас, Арвеладзе, Тамм – Вернидуб, Чеберко, Громов, Лунев
Удаление: Чеберко (90+7, Заря, повторное предупреждение)

"Десна" vs "Заря"
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"Десна" vs "Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Статистика матча Десна – Заря (1:2)

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Таким образом "Заря", а не "Десна", стала главным конкурентом "Динамо" в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов. За пять туров до финиша луганчане догнали по очкам идущих вторыми киевлян, но у "Динамо" еще имеется в запасе игра с "Колосом", которая состоится в понедельник.

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Напомним, накануне "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, обыграв "Александрию" – 3:2. Этот титул стал для "горняков" четвертым кряду и первым – при португальском тренере Луише Каштру.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Украины Заря Луганск Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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