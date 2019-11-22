Защитника "Динамо" обвиняют в избиении несовершеннолетней: делом занялась полиция

Карлос Самбрано и его телохранители набросились на девушек около ночного клуба в Перу

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано на родине, в Перу обвинили в насилии над женщинами, одна из которых, к тому же, оказалась несовершеннолетней, сообщил Libero. Ранее Самбрано раскритиковал "Динамо": "Даже финалист чемпионата мира играет за вторую команду".

История с Самбрано получила развитие после того, как на на одном из телеканалов Перу показали сюжет с двумя женщинами, которые заявили, что 30-летний футболист вместе со своими телохранителями избил их около одного из ночных клубов. Девушки обратились в правоохранительные органы, и местная полиция уже рассматривает заявление о нападении.

"Они накинулись на меня, я точно видела, что это были люди Самбрано, – рассказала одна из пострадавших девушек. – Он и сам тоже бил меня, он ударил меня по лицу".

Самбрано, который весь прошлый сезон выступал в аренде в швейцарском "Базеле", в этом году ни провел ни одного поединка за первую команду "Динамо", но вызывается в сборную страны. Недавно он летал в Перу в расположение национальной команды для участия в товарищеском матче против Колумбии (0:1), который состоялся 16 ноября.

Ранее мы писали, что Самбрано отклонил предложения двух зарубежных клубов, поскольку хочет играть в Киеве.

Напомним, что на Кубке Америки-2019 Самбрано был основным игроком сборной Перу, которая в финале турнира уступила хозяевам бразильцам. В "золотом" матче, завершившемся поражением перуанцев 1:3, динамовец "привез" необязательный пенальти в ворота своей команды. Также после его ошибки бразильцы забили с игры.

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