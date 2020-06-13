Жуткие стоны капитана "Динамо": обнародован диагноз Сидорчука, которому игрок "Зари" пробил шипами щиток

Сидорчука с поля уносили партнеры. По словам главного тренера киевлян Михайличенко, обошлось без перелома

Стала известна предварительная информация о травме капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, которую он получил в конце субботнего матча с "Зарей". Напомним, в центральном поединке 26-го тура Премьер-лиги "Динамо" обыграло "Зарю" 3:1, выйдя на чистое второе место с 3-очковым отрывом от луганчан.

На 80-й минуте матча в Запорожье хорватский полузащитник "Зари" Ловро Цвек прямой ногой въехал в Сергея Сидорчука, после чего динамовец рухнул на газон, так громко крича от боли, что было слышно даже за пределами пустого стадиона. За этот грубый фол Цвек получил красную карточку, между тем Сидорчука после оказания помощи с поля выносил не медперсонал, а партнеры по "Динамо".

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Фол со стороны балканского легионера "Зари" был настолько жестким, что он даже пробил защитный щиток на ноге у Сидорчука. Испорченный элемент амуниции своего одноклубника показал арбитру словенский вингер киевлян Вербич.

Согласно информации, которую по окончании матча "Заря" – "Динамо" озвучил главный тренер киевлян Алексей Михайличенко, в случае с Сергеем Сидорчуком обошлось без перелома.

"Я не врач, но то, что я видел – там рваная рана, придется зашивать. Насколько это серьезно – разберемся позже. Проломлен щиток, довольно-таки большой разрез", – сказал Алексей Михайличенко

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