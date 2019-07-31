Киевляне после победы в матче за Суперкубок проведут сразу два матча во Львове - против "Карпат" и ФК "Львов"

"Динамо" проведет во Львове четыре дня. Фото fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" переехало во Львов: команда не будет возвращаться в Киев после матча с "Карпатами" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE 2019-07-31T15:04:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Киевляне после победы в матче за Суперкубок проведут сразу два матча во Львове - против "Карпат" и ФК "Львов"

"Динамо" ненадолго переезжает во Львов. Киевский клуб не будет возвращаться в столицу после матча первого тура чемпионата Украины с "Карпатами". Команда Александра Хацкевича останется во Львове, где и продолжит подготовку к следующему поединку национального первенства – 3 августа "Динамо" сыграет матч второго тура Премьер-лиги вновь на выезде – против ФК "Львов".

"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн трансляцию

В пятницу "Динамо" проведет во Львове тренировку на поле, которое предоставит для этого "Львов" (согласно регламенту, принимающий клуб по запросу гостевой команды должен представить ей поле для проведения тренировки за день до матча).

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Добавим, что уже на следующей неделе "Динамо" стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В понедельник, 5 августа, команда отправится в Бельгию на первый матч с "Брюгге". Вылет из столичного аэропорта "Борисполь" запланирован на 10:30.

Прогноз на матч "Карпаты" – "Динамо": с вероятностью в 70 процентов победят киевляне

Ранее на старте сезона "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер":

На матче в Одессе присутствовал Владимир Зеленский:

Владимир Зеленский на матче "Динамо" – "Шахтер" Видео: Канал Футбол

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