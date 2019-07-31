Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Динамо" переехало во Львов: команда не будет возвращаться в Киев после матча с "Карпатами"

Сегодня, 15:04

Киевляне после победы в матче за Суперкубок проведут сразу два матча во Львове - против "Карпат" и ФК "Львов"

"Динамо" проведет во Львове четыре дня. Фото fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" проведет во Львове четыре дня. Фото fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" переехало во Львов: команда не будет возвращаться в Киев после матча с "Карпатами" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE ЧУ по футболу 2019 Киевляне после победы в матче за Суперкубок проведут сразу два матча во Львове - против "Карпат" и ФК "Львов"

"Динамо" ненадолго переезжает во Львов. Киевский клуб не будет возвращаться в столицу после матча первого тура чемпионата Украины с "Карпатами". Команда Александра Хацкевича останется во Львове, где и продолжит подготовку к следующему поединку национального первенства – 3 августа "Динамо" сыграет матч второго тура Премьер-лиги вновь на выезде – против ФК "Львов".

"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн трансляцию

В пятницу "Динамо" проведет во Львове тренировку на поле, которое предоставит для этого "Львов" (согласно регламенту, принимающий клуб по запросу гостевой команды должен представить ей поле для проведения тренировки за день до матча).

Реклама

Добавим, что уже на следующей неделе "Динамо" стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В понедельник, 5 августа, команда отправится в Бельгию на первый матч с "Брюгге". Вылет из столичного аэропорта "Борисполь" запланирован на 10:30.

В тренде
Благородный жест белорусского спортсмена: он продал олимпийскую медаль, чтобы спасти друга
Гришин с медалью Олимпиады-2010

Прогноз на матч "Карпаты" – "Динамо": с вероятностью в 70 процентов победят киевляне

Ранее на старте сезона "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер":

На матче в Одессе присутствовал Владимир Зеленский:

Владимир Зеленский на матче "Динамо" – "Шахтер" Видео: Канал Футбол

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Львов чемпионат Украины Динамо Киев Карпаты Львов ФК Львов

Источник: Dynamo.kiev.ua

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Лучшие романы Сергея Ждана, которые могут быть экранизированы
Лучшие романы Сергея Ждана, которые могут быть экранизированы
На канале «Украина» премьера фильма по роману Сергея Жадана
На канале «Украина» премьера фильма по роману Сергея Жадана
Канал «Украина» и Star Media готовят новый фильм «Ты только верь»
Канал «Украина» и Star Media готовят новый фильм «Ты только верь»
Меган Маркл обвиняют в плагиате обложки Vogue
Меган Маркл обвиняют в плагиате обложки Vogue
105-летие со Дня рождения Луи де Фюнеса: лучшие фильмы с величайшим комиком
105-летие со Дня рождения Луи де Фюнеса: лучшие фильмы с величайшим комиком
«Мы здесь лишь гости»: принц Гарри рассказал, почему хочет всего двоих детей
«Мы здесь лишь гости»: принц Гарри рассказал, почему хочет всего двоих детей

Популярные статьи

Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указ
Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указУкраина
Результаты экзит-полов: как Украина проголосовала на парламентских выборах
Результаты экзит-полов: как Украина проголосовала на парламентских выборахРейтинги
Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Празднование крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности
Празднование крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробностиУкраина
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда спадет жара
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда спадет жараУкраина