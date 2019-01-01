Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Динамовское сердце" для "Олимпика": появился новый кандидат в тренеры клуба Премьер-лиги

21 августа, 21:30

В чемпионате Украины может появиться еще один тренер- выходец из "Динамо"

Горан Саблич. Фото ФК "Шериф"

Горан Саблич. Фото ФК "Шериф"

Экс-защитник "Динамо" Горан Саблич может стать новым главным тренером донецкого "Олимпика". Данную информацию на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков. напомним, После матча с "Карпатами" победитель ЛЧ-2000 в составе "Реала" Жулио Сезар был уволен с поста главного тренера "Олимпика".

"Новым тренером "Олимпика" с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского "Динамо" Горан Саблич. Хороший выбор Владислава Гельзина, если в итоге договорятся. Видел зимой в Турции его "Шериф", и мне эта команда была весьма симпатична. Лучше и опытнее Сезара в разы, намного лучше знает украинские реалии и не является человеком Селюка. Ещё и дебютировать может в игре с не чужим для Горана клубом, – написал Барков.

В 5-м туре УПЛ "Олимпик" сыграет с "Динамо" Алексея Михайличенко. Таким образом в этом матче может состояться сразу два тренерских дебюта. Накануне президент "Динамо" отреагировал на критику болельщиков, недовольных назначением Михайличенко. "Решение принято. Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением, – заявил Игорь Суркис. – Они меня ругают, матерят – пускай критикуют, я все переживу".

Ранее мы писали, что в "Олимпике" назвали имя тренера на матч с "Динамо". Президент донецкого клуба ведет переговоры с иностранцем, а к игре с киевлянами "олимпийцев" готовит Климовский.

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" (1:3)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Олимпик Донецк Горан Саблич

Источник: FootBoom

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
"Поставьте себя на место Суркиса": в России объяснили, почему тренером "Динамо" назначили МихайличенкоЧУ по футболу 2019
"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из селаЧУ по футболу 2019
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК "Львов" – "Шахтер": "горняки" забили два мяча и взяли три очкаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...