"Динамовское сердце" для "Олимпика": появился новый кандидат в тренеры клуба Премьер-лиги

В чемпионате Украины может появиться еще один тренер- выходец из "Динамо"

Горан Саблич. Фото ФК "Шериф"

Экс-защитник "Динамо" Горан Саблич может стать новым главным тренером донецкого "Олимпика". Данную информацию на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков. напомним, После матча с "Карпатами" победитель ЛЧ-2000 в составе "Реала" Жулио Сезар был уволен с поста главного тренера "Олимпика".

"Новым тренером "Олимпика" с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского "Динамо" Горан Саблич. Хороший выбор Владислава Гельзина, если в итоге договорятся. Видел зимой в Турции его "Шериф", и мне эта команда была весьма симпатична. Лучше и опытнее Сезара в разы, намного лучше знает украинские реалии и не является человеком Селюка. Ещё и дебютировать может в игре с не чужим для Горана клубом, – написал Барков.

В 5-м туре УПЛ "Олимпик" сыграет с "Динамо" Алексея Михайличенко. Таким образом в этом матче может состояться сразу два тренерских дебюта. Накануне президент "Динамо" отреагировал на критику болельщиков, недовольных назначением Михайличенко. "Решение принято. Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением, – заявил Игорь Суркис. – Они меня ругают, матерят – пускай критикуют, я все переживу".

Ранее мы писали, что в "Олимпике" назвали имя тренера на матч с "Динамо". Президент донецкого клуба ведет переговоры с иностранцем, а к игре с киевлянами "олимпийцев" готовит Климовский.

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" (1:3)

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