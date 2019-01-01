Экс-игрок "Динамо": "Верю в победу "Динамо" и в то, что команда пройдет на следующий этап Лиги чемпионов

Олег Гусев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Легендарный игрок киевского "Динамо", а ныне помощник старшего тренера "Динамо" U21 Олег Гусев поделился ожиданиями от домашних игр "бело-синих" с "Шахтером". Кстати, поединок чемпионата Украины "Динамо" -"Шахтер"смотреть онлайн можно на нашем сайте. Тут будут повторы голов и видеообзор всего поединка.

"Матчи между "Динамо" и "Шахтером" всегда имели особый статус. И 10 лет назад, и сейчас это украинский футбол высшего уровня. Самая запоминающаяся игра с "горняками" для меня – это "Золотой матч" в 2006 году, когда судьбу всего чемпионата решал один поединок. Там был накал страстей и эмоций. К сожалению, тогда проиграли. А так, все матчи с "Шахтером", которые даже не решали ничего, проходили с борьбой и удалениями.

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Понравился последний поединок между "Динамо" и "Шахтером" в рамках Суперкубка Украины. Главное, что мы выиграли. Верю в победу "Динамо" над "Шахтером" и в то, что команда пройдет на следующий этап Лиги чемпионов".

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

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