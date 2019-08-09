Луческу рассказал о цели визита в Киев

Мирча Луческу / Фото: AFP

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прилетел в Украину, чтобы посетить матч третьего тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером", который состоится в Киеве.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн трансляция украинского класико в Премьер-лиге

Экс-игрок "горняков" и сборной Украины Вячеслав Шевчук встретил тренера в аэропорту "Борисполь" и выложил в Instagram фото с наставником и его супругой Нелли.

9 Сер 2019 р. о 11:16 PDT INSTAGRAM (@shevchuk__slava)

"Приехал на матч "Динамо" – "Шахтер", чтобы посмотреть уровень чемпионата Украины. Меня Дарио Срна пригласил. Потом улетаю в Стамбул на Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", – цитирует Луческу Tribuna.

Ранее появились слухи о приезде Луческу на матч в связи с предложением возглавить "Динамо". Сообщалось, что 74-летний специалист отказался возглавить ФКСБ. При этом он получил приглашение от киевского "Динамо".

Позже румынский специалист опровергнул эту информацию. Мирча Луческу действительно приедет в Киев на "украинское классико", но просто чтобы посмотреть футбол.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

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