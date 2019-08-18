ФК "Львов" – "Шахтер": онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги

ФК "Львов" против чемпиона / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 18 августа, на "Арене Львов" состоится один из центральных матчей четвертого тура чемпионата Украины. ФК "Львов" примет действующего чемпиона страны и лидера нынешнего первенства "Шахтер". Начало матча – в 19:30. Интересно, что ровно год назад, 18 августа 2018 года, эти команды играли между собой во Львове - дончане тогда победили со счетом 2:0. Если "горняки" выиграют и сегодня, то оторвутся от своего главного конкурента в борьбе за золотые медали УПЛ "Динамо" уже на шесть очков.

ФК "ЛЬВОВ" – "ШАХТЕР" – 0:0

После трех туров Премьер-лиги "Шахтер" занимает первое место, набрав девять очков из девяти возможных. Среди них – и три пункта за выездную победу "Шахтера" над "Динамо" (2:1). Интересно, что не далее как 4 августа команда Луиша Каштру разгромила в чемпионате другой львовский клуб – "Карпаты".

Обзор матча "Шахтер" – "Карпаты" (3:0)

В свою очередь, ФК "Львов" после трех туров УПЛ занимает десятую строчку в турнирной таблице, имея в активе победу над "Десной", а в пассиве – поражения от "Динамо" и "Ворсклы". Причем от каждого из двух последних соперников команда Богдана Блавацкого пропускала по три мяча. Что интересно, победа над "Львовом" стала последней для Александра Хацкевича на посту главного тренера "Динамо".

Обзор матча ФК "Львов" – "Динамо" (0:3)

Кстати, последний раз с ФК "Львов" "Шахтер" играл в заключительном туре предыдущего чемпионата. 30 мая "горняки" разгромили львовян на их поле со счетом 3:0.

Обзор весеннего матча ФК "Львов" – "Шахтер" (0:3)

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Котировки букмекеров на матч ФК "Львов" – "Шахтер". Букмекеры практически не сомневаются в победе "Шахтера". На победу "горняков" установлен коэффициент 1.14, на ничью – 7.00, на победу львовян – 12.00. Таким образом вероятность выигрыша матча чемпионами Украины оценивается в 80 процентов, ничьей - в 13 процентов, а победы ФК "Львов" – в семь процентов.

Ориентировочные составы на матч ФК "Львов" – "Шахтер"

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ФК "Львов": Бандура – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасный – Феррейра, Мартан, Приймак, Шина – Дуарте – Ренан.

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Манор Соломон, Алан Патрик, Дентиньо – Мораес.

Отметим, что "Шахтер" прибыл во Львов накануне матча, 17 августа, без Тайсона и Тете – они сегодня "горнякам" не помогут.

Как мы писали ранее, букмекеры пересмотрели коэффициент на победу "Динамо" в чемпионской гонке с "Шахтером". Если перед стартом первенства коэффициент на чемпионство "Шахтера" равнялся 1.75, то теперь он стал 1.50. В свою очередь, котировки на "золото" динамовцев просели с 1.95 до 2.20. Таким образом, вероятность чемпионства "горняков", согласно оценкам букмекеров, возросла с 48 до 56 процентов, тогда как вероятность завоевания титула киевлянами упала с 43 до 38 процентов.

Отметим, что "Динамо" пропускает четвертый тур чемпионата - матч киевлян с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом, Алексей Михайличенко дебютирует у руля "бело-синих" аж в День Независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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