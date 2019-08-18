ФК "Львов" – "Шахтер": видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Чемпион страны в гостях обыгрывает "Львов", укрепляя свое лидерство в Премьер-лиге

В воскресенье, 18 августа, на "Арене Львов" проходит матч четвертого тура чемпионата Украины по футболу между ФК "Львов" и "Шахтером". В случае победы, "горняки" – действующие чемпионы и лидеры текущего первенства – увеличат свой отрыв от "Динамо" в "золотой" гонке уже до шести очков. Онлайн Львов – Шахтер с видеоповторами голов доступен на сайте "Сегодня".

"Шахтер" открыл счет на 31-й минуте. "Горняки" шикарно разыграли угловой – Марлос подал на ближнюю штангу, Матвиенко срезал головой мяч на дальнюю, куда в этот момент вбежал Дентиньо, с двух метров головой расстрелявший пустой угол ворот "Львова".

На 37-й минуте "Шахтер" сделал счет 2:0 в свою пользу. Исмаили прорвался в штрафную "Львова" из-за спин защитников и откатил на Марлоса, которому оставалось переправить мяч в пустые ворота хозяев. Опять комбинация – класса люкс!

Реклама

В тренде В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас

Идет второй тайм...

Лучшие моменты первого тайма матча "Львов" – "Шахтер"

Напомним, что ранее букмекеры пересмотрели коэффициент на победу "Динамо" в чемпионской гонке с "Шахтером". Если перед стартом первенства коэффициент на чемпионство "Шахтера" равнялся 1.75, то теперь он стал 1.50. В свою очередь, котировки на "золото" динамовцев просели с 1.95 до 2.20. Таким образом, вероятность чемпионства "горняков", согласно оценкам букмекеров, возросла с 48 до 56 процентов, тогда как вероятность завоевания титула киевлянами упала с 43 до 38 процентов.

Отметим, что "Динамо" пропускает четвертый тур чемпионата - матч киевлян с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом, Алексей Михайличенко дебютирует у руля "бело-синих" аж в День Независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама