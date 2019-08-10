Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Динамо" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

Сегодня, 15:52

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский"

Динамо - Шахтер

Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги 10 августа пройдет матч лидеров чемпионата – "Динамо" будет принимать "Шахтер". Центральный поединок "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно будет на нашем сайте с фотографиями со стадиона и видеообзором всего поединка.

"Динамо" – "Шахтер", мнение эксперта: "Сохранить статус-кво устроит и ДК, и ШД"

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал "2+2". 

Реклама

Отметим, что клубы уверенно стартовали в чемпионате, набрав по шесть очков за два тура. Новый сезон они открыли матчем за Суперкубок Украины в Одессе. "Шахтер" вел в счете 1:0 с конца первого тайма, но команда Александра Хацкевича добыла волевую победу благодаря голам Бурды и Гармаша.

В тренде
"Динамо" – "Шахтер": онлайн-трансляция украинского класико в Премьер-лиге
3 тур Премьер-лиги. "Динамо" - "Шахтер"

Кстати, молодежь "Шахтера" добыла волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины U21. "Шахтер" U-21 одержал победу над своими ровесниками из "Динамо" со счетом – 2:1 в матче молодежного первенства Украины.

Ранее команды встречались в Суперкубке Украины и победу одержало "Динамо":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие

Новости партнеров

Loading...