"Динамо" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги 10 августа пройдет матч лидеров чемпионата – "Динамо" будет принимать "Шахтер". Центральный поединок "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно будет на нашем сайте с фотографиями со стадиона и видеообзором всего поединка.

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Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал "2+2".

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Отметим, что клубы уверенно стартовали в чемпионате, набрав по шесть очков за два тура. Новый сезон они открыли матчем за Суперкубок Украины в Одессе. "Шахтер" вел в счете 1:0 с конца первого тайма, но команда Александра Хацкевича добыла волевую победу благодаря голам Бурды и Гармаша.

Кстати, молодежь "Шахтера" добыла волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины U21. "Шахтер" U-21 одержал победу над своими ровесниками из "Динамо" со счетом – 2:1 в матче молодежного первенства Украины.

Ранее команды встречались в Суперкубке Украины и победу одержало "Динамо":

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