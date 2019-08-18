Где смотреть матч украинской Премьер-лиги "Львов" – "Шахтер"

Список трансляций воскресного противостояния "горняков" и львовян - на ТВ и в интернете

"Горняки" во Львове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 18 августа, проходят еще три матча четвертого тура чемпионата Украины по футболу. На "Арене Львов" состоится поединок местного ФК "Львов" против "Шахтера", по итогам которого "горняки", в случае победы, могут уже на шесть очков оторваться от своего главного конкурента в борьбе "золото" УПЛ – киевского "Динамо". Начало матча на "Арене Львов" – в 19:30. Онлайн ФК Львов – Шахтер смотрите в трансляции с видеоповторами голов на нашем сайте.

Как "Львов" и "Шахтер" играли в последнем туре УПЛ-2018/2019

Где смотреть матч ФК "Львов" – "Шахтер"

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Воскресенье, "Футбол 1" 19:30 live

Воскресенье, oll.tv (в подписке) 19:30 live

(в подписке) 19:30 live Воскресенье, "Футбол 2" 23:55 повтор

Понедельник, "Футбол 1" 08:10 повтор

Понедельник, "Футбол 2" 18:10 повтор

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Как мы писали ранее, "Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

Также сообщалось, что после матча 4-го тура УПЛ "Ворскла" – "Днепр-1" (1:1) произошел инцидент между ультрас полтавчан и фанами гостей. Представители ультрас "Ворсклы" атаковали автобус фанов "Днепра-1" на выезде из Полтавы и отобрали клубный флаг. Причиной акции они назвали оскорбления со стороны фанов "Днепра-1" в адрес полтавчан во время матча.

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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