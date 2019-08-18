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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть матч украинской Премьер-лиги "Львов" – "Шахтер"

Сегодня, 12:20

Список трансляций воскресного противостояния "горняков" и львовян - на ТВ и в интернете

"Горняки" во Львове

"Горняки" во Львове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 18 августа, проходят еще три матча четвертого тура чемпионата Украины по футболу. На "Арене Львов" состоится поединок местного ФК "Львов" против "Шахтера", по итогам которого "горняки", в случае победы, могут уже на шесть очков оторваться от своего главного конкурента в борьбе "золото" УПЛ – киевского "Динамо". Начало матча на "Арене Львов" – в 19:30. Онлайн ФК Львов – Шахтер смотрите в трансляции с видеоповторами голов на нашем сайте.

Как "Львов" и "Шахтер" играли в последнем туре УПЛ-2018/2019

Где смотреть матч ФК "Львов" – "Шахтер"

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  • Воскресенье, "Футбол 1" 19:30 live
  • Воскресенье, oll.tv (в подписке) 19:30 live
  • Воскресенье, "Футбол 2" 23:55 повтор
  • Понедельник, "Футбол 1" 08:10 повтор
  • Понедельник, "Футбол 2" 18:10 повтор

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Как мы писали ранее, "Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

Также сообщалось, что после матча 4-го тура УПЛ "Ворскла" – "Днепр-1" (1:1) произошел инцидент между ультрас полтавчан и фанами гостей. Представители ультрас "Ворсклы" атаковали автобус фанов "Днепра-1" на выезде из Полтавы и отобрали клубный флаг. Причиной акции они назвали оскорбления со стороны фанов "Днепра-1" в адрес полтавчан во время матча.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
ЗаряЗаряЗар
3
2
1
0
5
2
3
7
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В
3
ДеснаДеснаДес
4
2
1
1
4
2
2
7
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В Н
4
КолосКолосКол
4
2
1
1
4
4
0
7
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В В П Н
5
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П Н
7
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
6
-2
3
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
3
1
0
2
4
7
-3
3
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П
11
КарпатыКарпатыКар
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
12
ОлимпикОлимпикОли
3
0
0
3
1
5
-4
0
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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