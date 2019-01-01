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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Игрок "Шахтера" перебрался в чемпионат Турции

Сегодня, 09:01

Лари Кайоде отправился в аренду

Оларенважу Кайоде

Оларенважу Кайоде / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оларенважу Кайоде продолжит карьеру в Турции. Как сообщает официальный сайт клуба "Газишехир Газиантеп", футболист будет выступать там на правах аренды до конца сезона.

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В прошлом сезоне нигериец провел 16 матчей за дончан, отметившись одним голом. Вместе с командой Паулу Фонсеки форвард стал чемпионом и обладателем Кубка Украины.

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"Шахтер" заплатил "Манчестер Сити" за Кайоде три миллиона евро. В минувшем сезоне нигериец провел 16 матчей, в которых забил один гол.

Добавим, что эксперт поделился своим мнением относительно центрального поединка чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер". Александр Сопко считает, что для "Динамо" еще одно поражение после "Брюгге" станет серьезным ударом. Как и для Каштру второе подряд поражение от принципиального соперника на старте работы в Украине

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Оларенважу Кайоде

Источник: Сегодня|Спорт

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