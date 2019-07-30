В первом туре УПЛ "Колос" добыл волевую победу над "Мариуполем"

Юные болельщики "Колоса" / Фото: Instagram

Исторический матч: дебютант Премьер-лиги обыграл участника Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/088/0b7/5d40880b7a605.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/088/0b7/5d40880b7a605.jpg 2019-07-30T21:11:01+03:00 ЧУ по футболу 2019 В первом туре УПЛ "Колос" добыл волевую победу над "Мариуполем"

В первом туре чемпионата Украины по футболу дебютант турнира "Колос" (Ковалевка) встречался с участником Лиги Европы "Мариуполем".

Гостям удался быстрый гол. На 15-й минуте Фомин воспользовался ошибкой защитников, вошел в штрафную и с острого угла пробил между ног вратарю.

Вскоре Фомин мог оформить дубль, но с хорошей позиции не попал в створ ворот.

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Потом настал черед опасных атак "Колоса". Дважды Худжамов выручал – после удара Смирного и выхода один на один Нехтия. Но Смирный таки добился своего в конце тайма, попав в дальний верхний угол.

В начале второй половины лишь штанга выручила "Мариуполь" после удара Смирного. А потом Гавриш мастерски пробил в угол со штрафного.

Доигрывал "Колос" в меньшинстве после удаления Максименко, но счет удержал. Историческая победа клуба из Ковалевки – 2:1.

Напомним, что возобновился чемпионат 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря". Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Ранее мы писали, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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