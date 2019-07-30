Исторический матч: дебютант Премьер-лиги обыграл участника Лиги Европы

В первом туре чемпионата Украины по футболу дебютант турнира "Колос" (Ковалевка) встречался с участником Лиги Европы "Мариуполем".
Гостям удался быстрый гол. На 15-й минуте Фомин воспользовался ошибкой защитников, вошел в штрафную и с острого угла пробил между ног вратарю.
Вскоре Фомин мог оформить дубль, но с хорошей позиции не попал в створ ворот.
Читайте также: "Нам все твердят: "Куда вы лезете?!": репортаж из "евросела" под Киевом, попавшего в Премьер-лигу
Потом настал черед опасных атак "Колоса". Дважды Худжамов выручал – после удара Смирного и выхода один на один Нехтия. Но Смирный таки добился своего в конце тайма, попав в дальний верхний угол.
В начале второй половины лишь штанга выручила "Мариуполь" после удара Смирного. А потом Гавриш мастерски пробил в угол со штрафного.
Доигрывал "Колос" в меньшинстве после удаления Максименко, но счет удержал. Историческая победа клуба из Ковалевки – 2:1.
Напомним, что возобновился чемпионат 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря". Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.
Ранее мы писали, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк