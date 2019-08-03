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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Как "Десна" обыграла "Ворсклу" в матче чемпионата Украины

Сегодня, 22:40

Голы и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины

Как "Десна" обыграла "Ворсклу" в матче чемпионата Украины ЧУ по футболу 2019 Голы и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины

Черниговская "Десна" реабилитировалась перед собственными болельщиками за обидное поражение на старте чемпионата Украины от "Львова" и во втором туре дома обыграла полтавскую "Ворсклу". Победу команде Александра Рябоконя принесли точные удары Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.

"Десна" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Калитвинцев (19), Филиппов (79)

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 46), Фаворов, Калитвинцев (Конопля, 87), Богданов (Западня, 75), Филиппов.

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"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Кане, Мартыненко, Петрович (Челядин, 87), Скляр (Коломоец, 76), Габелок, Шехич, Артур (Ребенок, 73), Васин.

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Предупреждения: Мостовой (22), Шехич (31), Пердута (40), Огиря (53), Паст (85), Васин (90+2)

Напомним, в стартовом матче второго тура "Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве двух представителей Лиги Европы. Азовцы набрали первые очки, а "Александрия" потерпела второе поражение подряд.

А в другом матче "Динамо" на выезде разгромило "Львов". Киевляне одержали вторую победу во Львове за неделю благодаря дублю Виталия Буяльского и красивого гола Карлоса де Пены.

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Позиция
Команда
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ДинамоДинамоДин
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Пропущеные 2
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Результаты последних матчей: В
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ШахтерШахтерШах
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Пропущеные 3
Разница 2
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4
ЗаряЗаряЗар
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ДеснаДеснаДес
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КолосКолосКол
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Пропущеные 2
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Результаты последних матчей: В
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МариупольМариупольМар
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1
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1
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0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
8
ЛьвовЛьвовЛьв
2
1
0
1
4
2
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3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
9
ОлимпикОлимпикОли
1
0
0
1
2
0
-2
0
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница -2
Результаты последних матчей: П
10
КарпатыКарпатыКар
1
0
0
1
2
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Забитые 2
Пропущеные 0
Разница -2
Результаты последних матчей: П
11
ВорсклаВорсклаВор
2
0
0
2
3
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-3
0
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
12
АлександрияАлександрияАле
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0
0
2
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Забитые 5
Пропущеные 2
Разница -3
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футбол обзор видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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