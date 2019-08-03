Как "Десна" обыграла "Ворсклу" в матче чемпионата Украины 2019-08-03T22:40:46+03:00 ЧУ по футболу 2019 Голы и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины

Черниговская "Десна" реабилитировалась перед собственными болельщиками за обидное поражение на старте чемпионата Украины от "Львова" и во втором туре дома обыграла полтавскую "Ворсклу". Победу команде Александра Рябоконя принесли точные удары Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.

"Десна" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Калитвинцев (19), Филиппов (79)

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 46), Фаворов, Калитвинцев (Конопля, 87), Богданов (Западня, 75), Филиппов.

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"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Кане, Мартыненко, Петрович (Челядин, 87), Скляр (Коломоец, 76), Габелок, Шехич, Артур (Ребенок, 73), Васин.

Предупреждения: Мостовой (22), Шехич (31), Пердута (40), Огиря (53), Паст (85), Васин (90+2)

Напомним, в стартовом матче второго тура "Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве двух представителей Лиги Европы. Азовцы набрали первые очки, а "Александрия" потерпела второе поражение подряд.

А в другом матче "Динамо" на выезде разгромило "Львов". Киевляне одержали вторую победу во Львове за неделю благодаря дублю Виталия Буяльского и красивого гола Карлоса де Пены.

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