Тайсон забил гол и помог "горнякам" одержать волевую победу над "Александрией"

Тайсон / Фото: Премьер-лига

Капитана "Шахтера" признали лучшим футболистом стартового тура Премьер-лиги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-08-01T12:32:46+03:00 ЧУ по футболу 2019 Тайсон забил гол и помог "горнякам" одержать волевую победу над "Александрией"

Украинская Премьер-Лига с помощью своего экспертного совета определила лучшего футболиста первого тура чемпионата Украины. По итогам голосования победу одержал полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон, которому отдали предпочтение все респонденты.

Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а сам Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.

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Отметим, что в состав экспертного совета входят Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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А киевское "Динамо" на выезде всухую обыграло "Карпаты" благодаря автоголу Алексея Ковтуна и мяча с пенальти Артема Беседина.

Напомним, что в прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":

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