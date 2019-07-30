"Карпаты" усилили атакующую мощь игроками из Хорватии и Беларуси

За сутки до матча первого тура чемпионата Украины по футболу львовские "Карпаты" объявили о подписании двоих новичков.
22-летний хорватский атакующий полузащитник Фране Войковиц заключил соглашение с львовянами на два года. Он начал заниматься футболом в сплитском "Хайдуке". В составе этой команды дебютировал на профессиональном уровне. В сентябре 2017 года стал игроком "Цибалия", а затем перебрался в еще один хорватский клуб "Рудеш". Вызывался в сборные Хорватии разных возрастов, в том числе юношеской и молодежной.
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Кроме того, "зелено-белые" подписали контракт с 18-летним нападающим Кириллом Кириленко из Беларуси. Продолжительность контракта – 3 года. Кириленко воспитанник школы ФК "Минск". В 2017 году подписал контракт с "Динамо" Брест. В составе этой команды дебютировал в элитном белорусском дивизионе в 16-летнем возрасте. Выиграл с "Динамо" Кубок и Суперкубок Беларуси. В начале 2019-го стал игроком чемпиона страны, борисовского БАТЭ. Вызывается в юношескую сборную Беларуси.
Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
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