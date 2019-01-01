Кровь и потеря сознания: жуткое столкновение головами в матче "Днепр-1" – "Львов"

Ни украинец Сафронов, ни бразилец Педро после полученных травм не смогли продолжить поединок

Заключительный матч пятого тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр-1" проиграл дома "Львову" (2:3), запомнился жутким столкновением, которое случилось в конце первого тайма. В борьбе за верховой мяч головами врезались друг в друга украинский защитник "Днепра" Александр Сафронов и бразильский полузащитник "Львова" Педро.

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Оба футболиста в результате столкновения на какое-то время отключились. Сафронов получил рассечение, из которого сочилась кровь. Ему перемотали голову. И сперва казалось, что он даже может продолжить игру, однако в итоге как защитника "Днепра", так и игрока "Львова" пришлось в перерыве матча заменить. "У Сафронова сотрясение мозга", – сказал после проединка тренер днепрян Дмитрий Михайленко.

Пока не известно, смогут ли Сафронов и Педро сыграть в шестом туре Премьер-лиги в ближайшую субботу, когда "Днепр-1" будет принимать дома "Колос", а "Львов" на своем поле встретится с "Мариуполем".

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Как мы писали ранее, в украинском футболе разгорелся скандал из-за большого пальца: "Динамо" разругалось с Институтом травматологии. Вопреки рекомендациям отечественных медиков "Динамо" отказалось делать операцию своему датскому легионеру Миккелю Дуэленду.

"После проведения консилиума принято решение прислушаться к европейским специалистам, которые в один голос заявили, что в случае с Дуэлундом, у которого редко встречающаяся травма большого пальца ноги, операция не требуется, напротив – она даже может навредить", – заявил динамовский врач Леонид Миронов.

Также сообщалось, что тренер "Шахтера" поддержал игрока, выбывшего до 2020 года. "Семья "Шахтера" сейчас с тобой. Держись, чемпион", - написал Луиш Каштру у себя в Instagram, приободрив полузащитника Александра Пихаленка, который вылетел из строя на шесть месяцев из-за проблем с крестообразной связкой коленного сустава.

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