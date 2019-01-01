Легендарные наставники "Динамо" вошли в список лучших тренеров в истории футбола

Валерий Лобановский. Фото "Сегодня"

Известные во всем мире наставники киевского "Динамо" Виктор Маслов и Валерий Лобановский попали в список ТОП-50 лучших тренеров мира за всю историю футбола от портала 90min.com.

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Так, Маслов оказался на 36-м месте. Отмечается, что известный тренер является изобретателем тактической расстановки 4-4-2, а также "отцом современного тактического мышления". С "Динамо" Маслов трижды выигрывал чемпионат СССР (1966, 1967, 1968), а также дважды – Кубок СССР (1964, 1966).

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Валерий Лобановский занял 23-е место. Отмечается, что знаменитый специалист был первым, кто уделял большое внимание спортивным научным исследованиям, а также пришел к мысли, что важнее команда-звезда, чем яркий отдельно взятый футболист.

ТОП-10 рейтинга составили такие тренера (по убыванию): Алекс Фергюсон, Арриго Сакки, Ринульс Михельс, Хосеп Гвардиола, Джованни Трапаттони, Йохан Кройф, Эрнст Хаппель, Эленио Эррера, Жозе Моуринью и Боб Пейсли.

Как мы писали ранее, Ребров эмоционально высказался об увольнении Хацкевича. По мнению экс-наставника киевлян, причина неудач команды – не в тренере, а в бюджете.

В свою очередь, Игорь Суркис кинул камень в огород отправленного в отставку Александра Хацкевича. Босс столичного "Динамо" заявил, что уровень имеющихся в команде футболистов позволял обыгрывать "Брюгге" в третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов.

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