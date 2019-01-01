Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в Киеве

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новичок киевского "Динамо" люксембургский нападающий Жерсон Родригес на своей странице в Instagram похвастался своим новым местом проживания.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн трансляция украинского класико в Премьер-лиге

Родригес опубликовал видео, в котором показал, в каком доме будет жить в период выступления в киевском клубе.

Реклама

Напомним, Родригес перешел в "Динамо" этим летом из японского клуба "Джубило Ивата". Его трансфер обошелся вице-чемпиону Украины в два миллиона евро. В составе киевского клуба люксембуржец дебютировал в матче Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге"

Кстати, молодежь "Шахтера" добыла волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины U21. "Шахтер" U-21 одержал победу над своими ровесниками из "Динамо" со счетом – 2:1 в матче молодежного первенства Украины.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

В свою очередь, киевляне с таким же счетом обыграли другой львовский клуб – ФК "Львов". В составе "Динамо" голы забивали Буяльский (дважды) и де Пена. Смотрите обзор поединка:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама