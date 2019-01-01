Полузащитник "Александрии" стал лучшим игроком четвертого тура УПЛ

Кирилл Ковален забил два гола в ворота "Зари"

Кирилл Ковалец / Фото: официальный сайт УПЛ

Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал решение экспертного совета, касаемо лучшего футболиста четвертого тура чемпионата Украины. Им стал атакующий хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец. В матче против луганской "Зари" Ковалец оформил дубль и принес своей команде победу.

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Сообщается, что Ковалец опередил в голосовании футболистов "Карпат" и "Шахтера" – Алексея Гуцуляка и Марлоса соответственно.

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В экспертный совет вошли Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Олег Венглинский.

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В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

А "Шахтер" с жуткой травмой и двумя голами оторвался от "Динамо" уже на шесть очков. "Горняки" не испытали проблем с прохождением обороны "Львова". Но рискуют потерять сразу двух игроков из-за повреждений.

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