Полузащитник "Динамо" стал лучшим игроком второго тура УПЛ

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский признан лучшим игроком второго тура Украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Мы вели онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".
В голосовании за звание лучшего игрока Буяльский опередил своего одноклубника – полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука, хавбека "Шахтера" Марлоса, а также еще одного полузащитника – Виталия Вакулу из "Мариуполя".
Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.
Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.
Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского.
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