Игрок забил два гола в ворота "Львова"

Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" стал лучшим игроком второго тура УПЛ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D1%83%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D1%83%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-05T13:02:36+03:00 ЧУ по футболу 2019 Игрок забил два гола в ворота "Львова"

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский признан лучшим игроком второго тура Украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Мы вели онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".

В голосовании за звание лучшего игрока Буяльский опередил своего одноклубника – полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука, хавбека "Шахтера" Марлоса, а также еще одного полузащитника – Виталия Вакулу из "Мариуполя".

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Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.

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Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.

Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского.

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