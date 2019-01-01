"Только "Шахтер" и МанСити" так играют": Луческу в восторге от своей бывшей команды

Луческу извинился / Фото: AFP

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу посетил матч "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины и поделился мнением о игре "горняков". Напомним, "Шахтер" одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Жуниора Мораеса и Марлоса. У киевлян отличился Жерсон Родригес. Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 1:2.

"Приехал в Киев специально на этот матч. Понимаю, что немногое изменилось с точки зрения игры, тот же качественный футбол. Думаю, болельщикам понравилось. Увидел практически свою команду. Плюс несколько новичков, включая Соломона. Все это отражает преемственность, продолжение нашего дела. Мы создали очень зрелищный стиль, президент выстроил систему, которая держит высокий уровень. В целом в игре "Шахтера" ничего не изменилось, тот же стиль. На данный момент в Европе только "Шахтер" и "Манчестер Сити" выделяются такой игрой. И никто более. Мне это нравится. Вопрос не в количестве бразильских футболистов, а, скорее, в исполнительском мастерстве. У команды уже третий состав по сути, но начинали они со мной. И я очень горжусь этим фактом. Это хорошо для клуба в плане преемственности, связи времен, поддержания уровня. На самом деле крайне сложно сохранять ту же организацию игры. Ту же философию и желание побеждать. "Шахтер" в этом плане остается на высоте", – рассказал Луческу в интервью пресс-службе "Шахтера".

К слову, ранее появилась сенсационная новость: Мирча Луческу может в субботу возглавить киевское "Динамо". Румынский тренер прибудет на матч киевлян против "Шахтера", после чего даст ответ на предложение Игоря Суркиса. Впрочем, спустя некоторое время Луческу опроверг слухи, заявив, что никакого предложения не получал, а в Киев приедет, чтобы просто посмотреть футбол.

Напомним, что накануне матча с "Динамо" "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

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