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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"

22 августа, 10:57

Кирилл Ковалец забил в стиле Бейла

Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец / Фото: официальный сайт УПЛ

В чемпионате Украины "Александрия" на выезде обыграла "Зарю". Второй гол забил Кирилл Ковалец после быстрого сольного прохода. В клубе решили сравнить его гол с взятием ворот футболистом "Реала" Гаретом Бейлом, которое тот совершил против "Барселоны" пять лет назад.

"Жалкая пародия vs Неповторимый оригинал. Гарет Бейл – 5 лет назад повторил на свою манеру гол Ковальца в ворота "Зари". Кирилл Ковалец – в минувшее воскресенье дал мастер-класс звездному валлийцу", – подписали видео в клубном Twitter.

Кстати, после этого поединка полузащитник "Александрии" Кирил Ковалец стал лучшим игроком четвертого тура УПЛ. В матче против луганской "Зари" Ковалец оформил дубль и принес своей команде победу.

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

А "Шахтер" с жуткой травмой и двумя голами оторвался от "Динамо" уже на шесть очков. "Горняки" не испытали проблем с прохождением обороны "Львова". Но рискуют потерять сразу двух игроков из-за повреждений.

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чемпионат Украины Александрия Кирилл Ковалец

Источник: ПФК "Александрия"

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