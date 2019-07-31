Булеца и Супряга принесли команде Александра Михайленко первые очки в чемпионате Украины

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Звезды чемпионата мира стали героями дебютного матча "Днепр-1" в Премьер-лиге https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0 2019-07-31T20:55:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Булеца и Супряга принесли команде Александра Михайленко первые очки в чемпионате Украины

Дебютант Премьер-лиги "Днепр-1" одержал первую победу в высшем дивизионе. В стартовом туре чемпионата Украины днепряне на своем стадионе обыграли донецкий "Олимпик". Голами отметились героем триумфального для Украины чемпионата мира U-20 Сергей Булеца и Владислав Супряга, арендованные у киевского "Динамо", где оказались ненужными Александру Хацкевичу.

На последних секундах "Днепр-1" забил третий мяч, но его отменил арбитр из-за сомнительного офсайда.

"Днепр-1" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Булеца (2), Супряга (9)

"Днепр-1": Клищук, Лопыренок, Романюк, Шаповал, Логинов, Булеца (Коркишко, 73), Батагов, Назаренко (Загальский, 78), Когут, Чичиков, Супряга.

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"Олимпик": Пеньков, Гришко, Трубочкин (Тейшейра, 46), Цымбалюк (Салу, 58), Вантух, Политыло, Ксенз, Фабиньо, Завийский (Пасич, 82), Абубакар, Диэйе.

Предупреждения: Батагов (18), Романюк (34), Абубакар (56).

Напомним, ранее в "Динамо" рассказали, почему не нашли места в составе герою чемпионата мира. "Супряга - не Роналду" – заявил ассистент главного тренера киевлян Максим Шацких.

Также сообщалось, что чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Футболистам надавали мощных подзатыльников и наставили синяков их собственные одноклубники.

В чемпионате Украины заработали и не забили первый пенальти в сезоне:

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