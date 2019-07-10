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"Супряга – не Роналду": в "Динамо" рассказали, почему не нашли места в составе герою чемпионата мира

10 июля, 10:01

Ассистент главного тренера киевлян раскритиковал агента Супряги и посоветовал парню спать с мячом

Супряга и Хацкевич
Супряга и Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В киевском "Динамо" объяснили, почему Владислав Супряга оказался ненужным главному тренеру команды Александру Хацкевичу. Напомним, несмотря на дубль в финале молодежного чемпионата мира, 19-летний нападающий покинул ряды столичного клуба. До конца сезона его отдали в аренду в "Днепр-1".

"Супряге нужно работать с утра до вечера, – заявил в интервью Sportarena TV помощник главного тренера "Динамо" Максим Шацких. – Он должен спать с мячом, вместо подушки должен быть мяч. Трудолюбие, трудолюбие и еще раз трудолюбие. Талант и качества, которыми он обладает, надо развивать, над чем мы работаем каждый день. Но еще он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать, только тогда он будет расти. А не приехать, потренироваться 1,5-2 часа - и на этом все закончилось. Талант быстро пропадет, ничего не будет". 

Владислав Супряга и его девушка Даша Савина
Владислав Супряга и его девушка Даша Савина Фото: Instagram

Как сообщалось ранее, агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича. Представитель Супряги Иван Пироженко заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро.

"Если Пироженко так разбирается в футболе, почему же он не берет команду и не тренирует ее? Если они все такие умные? Время покажет, было ли ошибкой подписать Супрягу. По миру столько талантливых и одаренных людей, – говорит Максим Шацких. - Мы же не говорим, что Супряга - это Роналду, мы же не сравниваем. Да, у него есть скоростные качества, над этим надо работать. Много говорят о нем, много пишут. Агентов не беру во внимание, это другая каста. Пироженко мог тихонько поддержать Влада, а это было конкретно в адрес Александра Николаевича. Мы же сами себе не враги. У нас есть люди, которые сейчас сильнее, поэтому они и играют. Завтра он будет сильнее другого форварда – будет играть. Поверьте, нам без разницы 19 ему или 29".

Владислав Супряга
Владислав Супряга Фото: Getty Images

Как сообщалось ранее, чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Футболистам, последние дни купавшимся в лучах славы, надавали мощных подзатыльников и наставили синяков их собственные одноклубники во время так называемого "коридора" – новички пробегали между выстроившимися в два ряда игроками "Днепра-1", а те применяли к ним порой весьма небезобидное рукоприкладство. Ритуал-ритуалом, однако автор дубля в финальном матче ЧМ с корейцами Супряга, скривившись от боли, еще долго держался за раненую спину.

Также мы писали, что "Динамо" назвало такую цену на Супрягу, что она сразу отпугнула бывший клуб Реброва. Стамбульский "Фенербахче" сразу свернул переговоры по герою молодежного ЧМ, узнав, что киевляне хотят за него 13 млн евро.

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Тег Динамо Киев, СК Днепр-1, Владислав Супряга

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Источник:

Sportarena TV

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