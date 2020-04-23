Имя для Евро-2020: что решили сделать с названием перенесенного футбольного чемпионата

УЕФА принял решение не менять название футбольного Евро-2020, несмотря на то, что турнир пришлось перенести на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Оригинальное название чемпионата континента сохранится, а матчи пройдут в тех же городах, которые и были запланированы изначально. Ранее мы сообщали, что владельцы стадиона в России с протекающей крышей хотят от УЕФА компенсации за перенос Евро-2020.

"Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу. Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир", – говорится в заявлении УЕФА.

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Ранее в СМИ появилась информация, что города отказываются принимать матчи Евро-2020, который был перенесен на следующее лето. Сообщалось, что некоторые страны сомневаются, что смогут провести турнир, а в других городах запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения чемпионата Европы.

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