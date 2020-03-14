УЕФА прекращает подготовку к Евро-2020 – поставщикам поручили подумать, как перенести турнир

УЕФА близок к переносу чемпионата Европы 2020 года. Руководство европейского футбола обратилось к фирмам-поставщикам Евро-2020 с просьбой чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года, сообщает The Athletic. Ранее мы писали, что УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание относительно судьбы Евро.

Ранее УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

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Также уже были приостановлены большинство чемпионатов Европы, в том числе Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Матчи украинкой Премьер-лиги будут проходить за закрытыми дверями.

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Кстати, два игрока итальянского ТОП-клуба заразились коронавирусом. В клубе чемпионата Италии "Фиорентине" зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. "Фиорентина" объявила, что еще два футболиста клуба заболели коронавирусом. Вся команда изолирована.

Также мы сообщали, что у Конора Макгрегора умерла родственница. Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил, что его тетя скончалась от коронавируса.

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