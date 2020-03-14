Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Новости Евро-2020

Главная Матчи Видео

УЕФА прекращает подготовку к Евро-2020 – поставщикам поручили подумать, как перенести турнир

14 марта, 16:20

Александр Трикиша

Чемпионат Европы по футболу перенесут из-за коронавируса

УЕФА близок к переносу чемпионата Европы 2020 года. Руководство европейского футбола обратилось к фирмам-поставщикам Евро-2020 с просьбой чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года, сообщает The Athletic. Ранее мы писали, что УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание относительно судьбы Евро.

Ранее УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

Реклама

Также уже были приостановлены большинство чемпионатов Европы, в том числе Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Матчи украинкой Премьер-лиги будут проходить за закрытыми дверями.

В тренде
Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Кстати, два игрока итальянского ТОП-клуба заразились коронавирусом. В клубе чемпионата Италии "Фиорентине" зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. "Фиорентина" объявила, что еще два футболиста клуба заболели коронавирусом. Вся команда изолирована.

Также мы сообщали, что у Конора Макгрегора умерла родственница. Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил, что его тетя скончалась от коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол УЕФА Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
Итальянский клуб не отпускает Малиновского в сборную Украины из-за коронавируса
Итальянский клуб не отпускает Малиновского в сборную Украины из-за коронавирусаЕвро 2020
УЕФА просят перенести Евро-2020 на следующий год
УЕФА просят перенести Евро-2020 на следующий годЕвро 2020
Судьба Евро-2020 висит на волоске: УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание
Судьба Евро-2020 висит на волоске: УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собраниеЕвро 2020
УЕФА прекращает подготовку к Евро-2020 – поставщикам поручили подумать, как перенести турнир
УЕФА прекращает подготовку к Евро-2020 – поставщикам поручили подумать, как перенести турнирЕвро 2020

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...