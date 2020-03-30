"Перенос Евро-2020 нам на руку": неожиданное заявление лидера французов Гризманна

По словам Антуана, за то время, на которое отложили турнир, в строй вернутся травмированные лидеры сборной

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции, чемпион мира-2018 Антуан Гризманн рассказал о том, как проходит его карантин, а также выразил свое отношение к переносу Евро-2020 на лето-2021 из-за коронавируса. Заявление форварда оказалось весьма неожиданным.

"Как проходит мой карантин? Все хорошо, но ничего нельзя сделать. Я очень скучаю по футболу. Без понятия, когда футбольные турниры возобновятся, не знаю, когда мы продолжим тренироваться. Что касается переноса Евро-2020 на следующий год, то меня это сильно расстроило. Хотя, если честно, перенос финальной части турнира для сборной Франции даже к лучшему. Почему? Просто у нас в этом сезоне было много травм", – заявил в комментарии El Mundo Deportivo Антуан Гризманн

Антуан Гризманн / Фото: Reuters

Читайте также: Умер тренер, с которым сборная Франции впервые стала чемпионом Европы

Напомним, с командой Антуана Гризманна 27 марта в Сен-Дени должны были провести товарищеский поединок подопечные Андрея Шевченко. Однако из-за пандемии коронавируса матч Франция – Украина пришлось отменить.

Смотрите, как за Францию забивает Гризманн

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама