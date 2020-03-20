УЕФА удивил фанатов тем, как будет называться Евро-2020, перенесенный из-за коронавируса

Несмотря на то, что турнир пройдет летом 2021 года, он все равно будет называться Евро-2020

УЕФА не будет менять название предстоящего чемпионата Европы, несмотря на перенос Евро на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает Twitter Европейского футбольного союза, турнир все равно будет называться Евро-2020, хоть и пройдет в июне-июле 2021 года.

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Пользователи соцсетей к решению УЕФА не переименовывать турнир отнеслись с иронией. Вот их комментарии под официальным сообщением о сохранении названия соревнований:

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Неужели вам так лень поменять одну цифру в логотипе Евро?

Да просто переименуйте турнир в Корона Кап

Лет эдак через 50 это название турнира окажется той еще головоломкой!

Да, будет весело объяснять это нашим будущим детям

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При этом в УЕФА рассчитывают, что места проведения Евро останутся прежними. Напомним, это 12 городов – Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Санкт-Петербург, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

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