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За 100 дней до старта Евро-2020 получил нового фаворита: обновленные котировки букмекеров

4 марта, 15:46

Александр Трикиша

Эксперты понизили шансы сборной Украины победить на Евро-2020

До старта чемпионата Европы 2020 года остается ровно 100 дней. Чем ближе континентальное первенство, тем громче звучит вопрос: кто же станет победителем? Еще в декабре, сразу после жеребьевки финальной части, букмекеры опубликовали свои котировки на победителя Евро-2020. Тогда главным фаворитом были действующие чемпионы мира – сборная Франции (5.0), также в первую тройку претендентов входили Англия (6.0) и Бельгия (7.0). Украина располагалась на 10-11-м местах с коэффициентом 67.0.

100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы

Ближе к началу Евро-2020 эксперты немного изменили коэффициенты и расположение фаворитов. Так, на первое место в рейтинге претендентов на победу вышла Англия, Франция опустилась на второю строку, а третье место удерживают бельгийцы. Также в первой десятке поменялись местами Португалия и Италия, при этом букмекеры немного понизили шансы Роналду и компании защитить титул.

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А вот Украину обошли Швейцария, Уэльс и Дания (67.00). Теперь наша команда делит 13-17-е места со Швеций, Россией, Турцией и Польшей. Добавим, что следом идет соперник "сине-желтых" по группе Австрия.

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Фавориты на победу на Евро-2020:

  1. Англия – 5.50
  2. Франция – 6.00
  3. Бельгия – 6.00
  4. Нидерланды – 7.00
  5. Германия – 8.50
  6. Испания – 9.00
  7. Италия – 11.00
  8. Португалия – 15.00
  9. Хорватия – 23.00
  10. Швейцария – 67.00
  11. Уэльс – 67.00
  12. Дания – 67.00
  13. Украина – 81.00
  14. Швеция – 81.00
  15. Россия – 81.00
  16. Турция – 81.00
  17. Польша – 81.00
  18. Австрия – 101.00

Ранее мы писали, что билеты на матчи Украины на Евро-2020 можно купить за 30 евро: 26 февраля стартовала перепродажа. УЕФА начал перепродажу билетов на матчи чемпионата Европы, но на финал тикеты расхватали в первые часы.

Тем не менее глава ФИФА Джанни Инфантино предположил, что Евро-2020 может пройти без зрителей из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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букмекеры Сборная Украины Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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