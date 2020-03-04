За 100 дней до старта Евро-2020 получил нового фаворита: обновленные котировки букмекеров

До старта чемпионата Европы 2020 года остается ровно 100 дней. Чем ближе континентальное первенство, тем громче звучит вопрос: кто же станет победителем? Еще в декабре, сразу после жеребьевки финальной части, букмекеры опубликовали свои котировки на победителя Евро-2020. Тогда главным фаворитом были действующие чемпионы мира – сборная Франции (5.0), также в первую тройку претендентов входили Англия (6.0) и Бельгия (7.0). Украина располагалась на 10-11-м местах с коэффициентом 67.0.
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
Ближе к началу Евро-2020 эксперты немного изменили коэффициенты и расположение фаворитов. Так, на первое место в рейтинге претендентов на победу вышла Англия, Франция опустилась на второю строку, а третье место удерживают бельгийцы. Также в первой десятке поменялись местами Португалия и Италия, при этом букмекеры немного понизили шансы Роналду и компании защитить титул.
А вот Украину обошли Швейцария, Уэльс и Дания (67.00). Теперь наша команда делит 13-17-е места со Швеций, Россией, Турцией и Польшей. Добавим, что следом идет соперник "сине-желтых" по группе Австрия.
Фавориты на победу на Евро-2020:
- Англия – 5.50
- Франция – 6.00
- Бельгия – 6.00
- Нидерланды – 7.00
- Германия – 8.50
- Испания – 9.00
- Италия – 11.00
- Португалия – 15.00
- Хорватия – 23.00
- Швейцария – 67.00
- Уэльс – 67.00
- Дания – 67.00
- Украина – 81.00
- Швеция – 81.00
- Россия – 81.00
- Турция – 81.00
- Польша – 81.00
- Австрия – 101.00
Ранее мы писали, что билеты на матчи Украины на Евро-2020 можно купить за 30 евро: 26 февраля стартовала перепродажа. УЕФА начал перепродажу билетов на матчи чемпионата Европы, но на финал тикеты расхватали в первые часы.
Тем не менее глава ФИФА Джанни Инфантино предположил, что Евро-2020 может пройти без зрителей из-за угрозы эпидемии коронавируса.
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