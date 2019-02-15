1/16 финала Лиги Европы: все результаты первых матчей

"Шахтер" и "Динамо" сыграли с одинаковым счетом 2:2, Малиновский и Ракицкий отыграли по 90 минут за "Генк" и "Зенит"

Руслан Малиновский в матче "Славия" - "Генк". Фото: AFP

1/16 финала Лиги Европы: все результаты первых матчей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/668/f75/5c6668f757bb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/668/f75/5c6668f757bb2.jpg 2019-02-15T09:26:41+02:00 Футбол "Шахтер" и "Динамо" сыграли с одинаковым счетом 2:2, Малиновский и Ракицкий отыграли по 90 минут за "Генк" и "Зенит"

В четверг были сыграны первые поединки 1/16 финала Лиги Европы. Свои матчи провели также украинские команды, сыграв с одинаковым счетом 2:2. "Динамо" на выезде на последних минутах вырвало ничью в поединке с греческим "Олимпиакосом", а "Шахтер", играя почти весь матч в меньшинстве, добыл домашнюю ничью с одним из лидеров немецкой Бундеслиги – "Айнтрахтом".

Кроме украинских клубов, в двух поединках 1/16 финала Лиги Европы приняли участие украинские игроки. Защитник Ярослав Ракицкий отыграл весь матч за "Зенит", а полузащитник Руслан Малиновский сыграл 90 минут за бельгийский "Генк". Оба наших игрока получили желтые карточки в первых таймах своих матчей.

Лига чемпионов, первые матчи 1/16 финала:

Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 21 февраля.

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