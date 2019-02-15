1/16 финала Лиги Европы: все результаты первых матчей
"Шахтер" и "Динамо" сыграли с одинаковым счетом 2:2, Малиновский и Ракицкий отыграли по 90 минут за "Генк" и "Зенит"
В четверг были сыграны первые поединки 1/16 финала Лиги Европы. Свои матчи провели также украинские команды, сыграв с одинаковым счетом 2:2. "Динамо" на выезде на последних минутах вырвало ничью в поединке с греческим "Олимпиакосом", а "Шахтер", играя почти весь матч в меньшинстве, добыл домашнюю ничью с одним из лидеров немецкой Бундеслиги – "Айнтрахтом".
Кроме украинских клубов, в двух поединках 1/16 финала Лиги Европы приняли участие украинские игроки. Защитник Ярослав Ракицкий отыграл весь матч за "Зенит", а полузащитник Руслан Малиновский сыграл 90 минут за бельгийский "Генк". Оба наших игрока получили желтые карточки в первых таймах своих матчей.
Лига чемпионов, первые матчи 1/16 финала:
- "Фенербахче" (Турция) – "Зенит" (Россия) – 1:0
- БАТЭ (Беларусь) – "Арсенал" (Англия) – 1:0
- "Мальме" (Швеция) – "Челси" (Англия) – 1:2
- "Лацио" (Италия) – "Севилья" (Испания) – 0:1
- "Селтик" (Шотландия) – "Валенсия" (Испания) – 0:2
- "Шахтер" (Украина) – "Айнтрахт" (Германия) – 2:2
- "Краснодар" (Россия) – "Байер" (Германия) – 0:0
- "Олимпиакос" (Греция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 2:2
- "Спортинг" (Португалия) – "Вильярреал" (Испания) – 0:1
- "Галатасарай" (Турция) – "Бенфика" (Португалия) – 1:2
- "Рапид" (Австрия) – "Интер" (Италия) – 0:1
- "Цюрих" (Швейцария) – "Наполи" (Италия) – 1:3
- "Ренн" (Франция) – "Бетис" (Испания) – 3:3
- "Брюгге" (Бельгия) – "Зальцбург" (Австрия) – 2:1
- "Славия" (Чехия) – "Генк" (Бельгия) – 0:0
- "Виктория" (Чехия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) – 2:1
Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 21 февраля.
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