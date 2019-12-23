10 матчей "бана" и 27 тысяч евро штрафа: футболиста сборной Бахрейна наказали за "узкие глаза"

Защитник сборной Бахрейна Сайед Бакер получил 10-матчевую дисквалификацию от ФИФА за проявления расизма. Игрок показал раскосые глаза болельщикам после выездного квалификационного матча ЧМ-2022 с Гонконгом, завершившегося вничью 0:0. Напомним, на днях тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца.
Инцидент с проявлением расизма со стороны 25-летнего Сайеда Бакера был зафиксирован на камере с трибун, когда футболисты покидали поле. Отснятый материал был размещен в Twitter. Кроме того, защитник сборной Бахрейна оштрафован на 30 тысяч швейцарских франков – это около 27 600 евро.
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Ранее мы рассказывали о том, чтотренера волейбольной сборной России отстранили за "узкие глаза". Итальянцу Сержио Бузато не простили скандального жеста после победы над девушками из Южной Кореи в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио, выписав ему три поединка дисквалификации.
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