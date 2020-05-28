"12 секунд длиною в жизнь": Шевченко раскрыл секрет главного пенальти в своей карьере

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой решающий пенальти в составе "Милана" в финале ЛЧ-2003, который принес "россонери" победу над "Ювентусом" и выигрыш евротрофея. Как мы писали ранее, 17 лет назад в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" Шева выиграл Лигу чемпионов, забив с пенальти Буффону. Это был самый важный гол в карьере украинца.

"Вечер Лиги чемпионов против "Ювентуса" – самое прекрасное воспоминание. Это был мой первый финал, самый важный матч в жизни. Я не забуду те 12 секунд, когда я шел с середины поля, чтобы пробить последний пенальти. В эти 12 секунд вспоминается вся жизнь. С того момента, как ты видел сон в детстве, и до сих пор, когда этот сон сбывается. В голове уже была мысль о том, как я должен пробить. Я посмотрел на арбитра, на мяч, на Буффона. Когда услышал свисток – пробил, как и хотел", – сказал Андрей Шевченко в эфире DAZN

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Добавим, что всего три дня назад в футболе отмечали годовщину другого легендарного финала Лиги чемпионов, решающего матча-2005, в котором "Милан", ведя по ходу встречи 3:0, проиграл "Ливерпулю" по пенальти. Причем последний 11-метровый у "россонери" тогда не реализовал Шевченко.

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