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17-летний футболист трагически погиб вместе с 15-летним другом

21 июня, 14:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мальчики отправились купаться на местный канал и не вернулись

17-летний футболист испанского "Лас-Пальмаса" Хорхе Санчес Вака погиб результате несчастного случая. Как сообщает Marca, юный футболист утонул, купаясь с 15-летним другом в канале Орельяна вчера, 20 июня. Второй мальчик также утонул.

"В один из самых грустных дней в истории нашего клуба у нас нет слов, чтобы описать боль, которую все мы сейчас испытываем. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хорхе. Покойся с миром", – говорится в сообщении пресс-службы "Лас-Пальмаса", опубликованном на странице клуба в Twitter.

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Вчера мы писали, что в Бразилии умер футбольный вратарь, променявший спорт на модельный бизнес. Виллиан Круз завершил карьеру в 26 лет и успел поработать парикмахером и моделью.

Также в апреле во время индивидуальной тренировки в Москве скончался 22-летний футболист местного клуба "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Футболист отправился на пробежку, но во время тренировки ему стало плохо, и он умер прямо на улице.

Также на днях мы писали, что умер чемпион СССР по футболу, после спорта работавший необычным курьером. Уроженец Эстонии Георгий Рябов начинал карьеру в таллинском "Динамо", но главных успехов добился в "Динамо" московском.

Самые известные балагуры мирового футбола

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утонул футболист чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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